Apple plant laut iGeneration den Verkauf des iPhone SE und iPhone 14 noch vor Jahresende einzustellen. Damit endet vorerst nicht nur eine Ära preisgünstiger iPhones – es ist auch der Abschied vom Lightning-Anschluss, der Apples mobile Geräte über ein Jahrzehnt hinweg prägte.

Warum verschwinden das iPhone SE und iPhone 14 vom Markt?

Sowohl das iPhone SE (März 2022) als auch das iPhone 14 (September 2022) zählen zu den ältesten Modellen in Apples aktuellem Sortiment. Sie gelten als günstigere Alternativen zu den hochpreisigen iPhone-Modellen. Doch beide Geräte setzen noch auf den Lightning-Anschluss – ein Standard, der in der EU schon bald nicht mehr zulässig ist. Hier greift eine neue Vorgabe: USB-C wird Pflicht.

Zwar ist noch unklar, ob die Einstellung der Geräte weltweit oder nur in der EU gilt, doch ein Ende des Verkaufs steht laut iGeneration unmittelbar bevor. Nach Apples gewohnten Produktzyklen wäre das SE bis ins Frühjahr 2025 und das iPhone 14 bis zum Herbst 2025 im Sortiment verblieben. Nun kommt das Aus anscheinend früher.

iPhone 15 wird zum neuen Einstieg

Mit dem Ende des iPhone SE und iPhone 14 wird das iPhone 15 zum neuen Einstiegsmodell. Aktuell beginnt der Preis für das Gerät bei 849 Euro – gegenüber den 529 Euro des iPhone SE ist das ein deutlich höherer Einstiegspunkt.

Die Lücke wird sich jedoch zum Release des iPhone SE der vierten Generation relativieren. Laut den aktuellen Gerüchten wird Apple im März 2025 das „Budget“-iPhone im großen Stil überarbeiten. So heißt es, dass Apple das neue SE für unter 500 US-Dollar anbieten will. Dabei spart das Unternehmen nicht an der falschen Stelle. So wird für das neue SE ein iPhone 14 ähnliches Design, ein 6,1 Zoll OLED-Display, Face ID, ein A17 Pro oder A18 Chip, 8 GB RAM, USB-C und eine 48MP Hauptkamera erwartet.

Apples komplette Umstellung auf USB-C

Mit dem Ende des iPhone SE und iPhone 14 schließt Apple eine langjährige Transformation ab. Künftig setzt das Unternehmen bei allen mobilen Geräten auf USB-C. Beim iPad wurde dieser Wechsel bereits vollzogen, und auch die iPhone-Modelle ab der 15er-Serie sind einheitlich mit dem neuen Standard ausgestattet.