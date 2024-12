„Wonder Pets in der Stadt“ startet auf Apple TV+

Erst vor wenigen Wochen hatte Apple TV+ die neue Kinder- und Familienserie „Wonder Pets in der Stadt“ (englischer Titel „Wonder Pets in the City“) angekündigt. Ab sofort kann die animierte Vorschulserie auf Apple TV+ abgerufen werden.

In „Wonder Pets: In The City“ spielen die drei Helden „Izzy das Meerschweinchen“, „Tate die Schlange“ und „Zuri das Häschen“ die Hauptrolle. Diese heldenhaften Haustiere leben in einem Kindergarten in New York City und reisen in ihrem erstaunlichen „Jetcar“ um die ganze Welt, um in musikalischen Abenteuern mit Mini-Opern-Thema Tiere zu retten. Wenn es hart auf hart kommt, denken Izzy, Tate und Zuri immer daran, ihre Talente und Fähigkeiten zu bündeln und zusammenzuarbeiten, um die Situation zu retten – denn gemeinsam können sie nichts tun!

Das jüngere Publikum hat sicherlich Lust darauf, charmante neue Charaktere kennenzulernen und spannende Abenteuer zu erleben, die die Neugier wecken und unsere einzigartigen Unterschiede feiern.