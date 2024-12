Apple CEO Tim Cook ist dieser Tage auf Geschäftsreise in Großbritannien und hat am gestrigen Tag König Charles III. In Apples britischen Hauptsitz in London begrüßt.

König Charles III. besucht Apples britischen Hauptsitz

Royaler Besuch im britischen Apple Hauptquartier. Am gestiegen Donnerstag, den 12. Dezember, besuchte seine Majestät König Charles III. das Apple Hauptquartier in Battersea, London, um Apple-Mitarbeiter, Mitglieder der britischen Kreativgemeinschaft und Studenten zu treffen, die in von Apple und der in Großbritannien ansässigen gemeinnützigen Organisation The King’s Trust unterstützten Bildungsprogrammen wichtige neue Fähigkeiten wie das Programmieren erlernt haben.

Apple Mitarbeiter aus dem ganzen Land hießen König Charles III. im historischen Kraftwerk Battersea willkommen, das seit 2023 Apples britischer Hauptsitz ist. Um den Anlass zu feiern, erstellten Kinder der nahegelegenen St. George’s Primary School auf dem iPad Weihnachtskunstwerke, die dann auf die ikonischen Schornsteine ​​des Kraftwerks projiziert wurden. Apple-CEO Tim Cook begrüßte gemeinsam mit King Charles die örtliche Gemeinde zu einem besonderen Weihnachtskonzert des preisgekrönten britischen Musikers RAYE.