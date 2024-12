Apple hat seiner iWork-Suite ein Update verpasst. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sowohl Pages als auch Numbers und Keynote in einer neuen Version aus dem App Store heruntergeladen werden können. Dies betrifft sowohl die iPhone- / iPad-Version als auch das Pendant für den Mac. Mit an Bord sind verschiedene „Apple Intelligence“-Funktionen.

Apple aktualisiert Pages, Numbers und Keynote

Apple hat Pages, Numbers und Keynote auf dem iPhone, iPad und Mac aktualisiert. Alle drei Apps unterstützen jetzt Schreibwerkzeuge um Texte für euer Dokument zu korrigieren, zu überarbeiten, zusammenzufassen oder zu verfassen. Darüberhinaus könnt ihr mit Image Playground lustige, originelle Bilder für euer Dokument erstellen.

Zum guten Schluss kann „Siri“ ChatGPT verwenden, um Fragen zu Inhalten von Präsentationen, Dokumenten und Tabellen zu beantworten.

Alle neuen ‌Apple Intelligence‌-Funktionen erfordern ein Gerät, das ‌Apple Intelligence‌ unterstützt. Dazu gehören die iPhone 15 Pro-Modelle, alle iPhone 16 -Modelle, Macs mit einem Apple Silicon Chip, iPads mit einem Apple Silicon Chip und das iPad mini 7.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Apple Intelligence bei uns in Deutschland derzeit nur auf dem Mac und nur in Englisch (US) zur Verfügung steht. Im April 2025 startet Apple Intelligence hierzulande auch auf dem iPhone und iPad. Ob zu diesem Zeitpunkt die deutsche Sprachunterstützung zur Verfügung steht, wurde seitens Apple noch nicht bestätigt. Es heißt lediglich, dass diese im kommenden Jahr eingeführt wird.