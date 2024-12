Apple hat laut einem Bericht von DigiTimes die NPI-Phase (New Product Introduction) des iPhone 17 Air eingeleitet, was uns einen Schritt näher an das schlanke neue Modell bringt. Dabei hinkt das Air womöglich den anderen iPhone 17 Modellen ein wenig hinterher, denn diese sollen bereits Ende Oktober in die NPI-Phase gestartet sein.

Die Bedeutung der NPI-Phase

Die NPI-Phase ist in Apples Produktentwicklungsprozess von entscheidender Bedeutung. Sie umfasst die Designvalidierung, Prototypentests, die Qualifizierung der Zulieferer und die Verfeinerung der Fertigungsprozesse. In dieser Phase wird sichergestellt, dass das Produkt den anspruchsvollen Standards von Apple entspricht, bevor die Massenproduktion beginnt. Auf die NPI folgen mehrere Überprüfungsprozesse, bevor die Massenproduktion beginnt.

Ein schlankeres, eleganteres Design

Das Design des iPhone 17 Air soll das Thema Schlankheit bei Smartphones neu definieren. Doch der Weg dorthin ist nicht einfach. Berichten zufolge ist es für die Apple-Ingenieure eine große Herausforderung, alle wichtigen Komponenten – insbesondere den Akku und die thermischen Materialien – auf so engem Raum unterzubringen. Man bedenke: Das iPhone 6 war mit 6,9 mm bereits das dünnste iPhone, das Apple je auf den Markt gebracht hat, und jetzt könnte das iPhone 17 Air sogar noch rund 2 mm dünner werden.

Interessant ist auch ein Blick auf Apples erstes hauseigenes 5G-Modem, welches im iPhone 17 Air zum Einsatz kommen soll. Zum jetzigen Zeitpunkt kann Apples Modem angeblich noch nicht mit den 5G-Chips von Qualcomm mithalten. Apples Lösung soll zwar effizienter sein, aber kein mmWave 5G unterstützen, was in vielen Ländern jedoch kein merklicher Nachteil sein sollte. Seit die 5G-Unterstützung erstmals im iPhone 12 als Upgrade für LTE vorgestellt wurde, ist mmWave 5G den USA vorbehalten.

Während das iPhone 17 Air das dünnste Smartphone von Apple werden dürfte, wird es beim Display wahrscheinlich keine großen Überraschungen geben. So soll das Gerät ein Display mit einer Diagonale zwischen 6,55 und 6,65 Zoll bieten und sich somit zwischen dem iPhone 17 Pro und 17 Pro Max positionieren. Zudem wird erwartet, dass das Gerät einen Aluminiumrahmen, Face ID, eine einzelne 48-Megapixel-Rückkamera, eine 24-Megapixel-Frontkamera, einen A19 Chip und 8 GB RAM für Apple Intelligence haben wird.