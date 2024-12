Apple TV+ erweitert sein Portfolio. Dieses Mal steht die spanischsprachige romantische Comedy-Serie „Love You to Death“ auf er Agenda. Bis zum Start müsst ihr euch allerdings noch ein paar Wochen gedulden.

Apple TV+ kündigt romantische Comedy-Serie „Love You to Death“ an

Apple TV+ hat die neue weltweite Übernahme der spanischsprachigen romantischen Comedy-Serie „Love You to Death“ („A muerte“) mit sieben Folgen von Atresmedia TV und Regisseur Dani de la Orden („Casa en flames“) angekündigt. In den Hauptrollen sind Verónica Echegui („Orígenes secretos“) und Joan Amargós („Show Yourself“) zu sehen. Die Serie wird am Mittwoch, den 5. Februar, mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV+ debütieren. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 12. März 2025 neue Episoden.

„A muerte“ erzählt die Geschichte des vorsichtigen Raúl (Amargós), der nach seiner Herzkrebsdiagnose wieder Kontakt zu der freigeistigen und frisch schwangeren Marta (Echegui) aufnimmt. Sie nehmen eine Freundschaft wieder auf, die in der Kindheit begann, und in einer vom Schicksal zusammengeführten Beziehung beginnen sie, ihre Ansichten über die Liebe auf die Probe zu stellen. Kann sich die bindungsscheue Marta verlieben? Und kann Raúl die Liebe seines Lebens finden?

In weiteren Rollen sind Paula Malia (“Valeria”), Cristian Valencia (“Barcelona Christmas Night”), Claudia Melo (“To Love Is Forever”), Roger Coma (“Grand Hotel”), Joan Solé (“Cardo”), Julián Villagrán (“The Snow Girl”) und David Bagés (“The Last Night at Tremore Beach”) zu sehen.