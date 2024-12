Nachdem sich Apple erst kürzlich zahlreiche Nominierungen für die bevorstehenden Golden Globe Awards und Critics Choice Awards sichern könnte, wurde nun bekannt, dass der Video-Streaming-Dienst 29 Nominierungen für den Children’s & Family Emmy Awards 2025 erhalten.

Children’s & Family Emmy Awards 2025: Apple TV+ erhält 29 Nominierungen

Apple TV+ hat bei den 3. jährlichen Children’s & Family Emmy Awards insgesamt 29 Nominierungen für 10 Serien erhalten, darunter Nominierungen für Serien und Specials wie „Fraggle Rock: Back to the Rock“, „The Velveteen Rabbit“, „Jane“, „Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie“, „Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin“, „Frog and Toad“, „Lovely Little Farm“, „Interrupting Chicken“, „CURSES!“ und die „Shape Island“-Folge „The Winter Blues“.

“Fraggle Rock: Back to the Rock”

Children’s or Family Viewing Series

Puppetry Performer — Donna Kimball

Puppetry Performer — Karen Prell

Writing for a Preschool or Children’s Series — “I’m Pogey”

Writing for a Preschool or Children’s Series — “This for That”

Original Song for a Children’s or Young Teen Program — “Radishes vs. Strawberries”

Cinematography for a Single Camera Live Action Program

Editing for a Single Camera Live Action Program

Visual Effects for a Live Action Program

Costume Design/Styling

“The Velveteen Rabbit”

Fiction Special

Younger Performer in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Phoenix Laroche

Music Direction and Composition for a Live Action Program

Editing for a Single Camera Live Action Program

Sound Mixing and Sound Editing for a Live Action Program

Costume Design/Styling

“Jane”

Children’s or Family Viewing Series

Directing for a Single Camera Live Action — “Panthera Leo”

Sound Mixing and Sound Editing for a Live Action Program

“Frog and Toad”

Preschool Animated Series

Music Direction and Composition for an Animated Program

Editing for a Preschool Animated Program

“Lovely Little Farm”

Preschool Series

“Interrupting Chicken”

Preschool Animated Series

“CURSES!”

Children’s or Young Teen Animated Series

“Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie”

Animated Special

Younger Voice Performer in a Preschool, Children’s or Young Teen Program — Arianna McDonald

“Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin”

Editing for an Animated Program

“Shape Island” — “The Winter Blues”

Sound Mixing and Sound Editing for a Preschool Animated Program

Die Gewinner werden am Samstag, den 15. März 2025 bekannt gegeben.