Wie man es von Mark Gurman von Bloomberg gewohnt ist, veröffentlicht der Apple-Insider über das Wochenende regelmäßig seinen PowerOn-Newsletter. In der jüngsten Ausgaben widmet er sich unter anderem einer neuen Apple Magic Mouse, die sich in der Entwicklung befindet.

Neue Apple Magic Mouse in der Entwicklung

15 Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Magic Mouse auf den Markt gebracht hat. Zum damaligen Zeitpunkt war diese durchaus revolutionär. Man konnte mit dem Finger über die Oberseite fahren, um zu scrollen und Gesten auszuführen. Das nehmen wir heute als selbstverständlich an. Seitdem hat sich allerdings verhältnismäßig wenig getan.

Seitdem hat Apple punktuelle Verbesserungen an der Magic Mouse vorgenommen. So wurde von AA-Batterien auf einen wiederaufladbaren Akku umgestellt, das Gehäuse wurde leichter und die Oberfläche optimiert. Erst kürzlich stellte Apple von einem Lightning-Anschluss auf einen USB-C-Anschluss um.

Von Anfang an, beschweren sich Nutzer darüber, dass die die Magic Mouse weder ergonomisch noch komfortabel zu bedienen ist. Der Ladeanschluss befindet sich an der Unterseite der Maus, sodass sie nicht verwendet werden kann, während sie aufgeladen wird. Dies ist nach wie vor ein großer Kritikpunkt. Klar, man muss die Maus nur selten aufladen. Beim Ladevorgang kann man sie allerdings nicht benutzen.

Gurman berichtet nun, dass Apple an einer komplett neuen Magic Mouse arbeitet. Apples Design-Team soll etwas entwickeln, was besser in die moderne Zeit passt. Apple möchte etwas Relevanteres schaffen und gleichzeitig langjährige Beschwerden beheben, einschließlich des Problems mit dem Ladeanschluss.

Die aktuelle Magic Mouse nähert sich langsam aber sicher ihrem Lebensende. Laut Apple-Insider wird die neue Maus allerdings frühestens in 12 bis 18 Monaten das Licht der Welt erblicken. Ein finales Design soll bis dato noch nicht beschlossen sein.