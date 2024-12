Diejenigen, die schon länger im Apple Kosmos unterwegs sind, werden sicherlich wissen, dass Apple den Monat Dezember traditionell für seine Countdown-Aktion nutzt. Täglich steht im letzten Monat des Jahres ein Blockbuster zum Vorzugspreis im Mittelpunkt. Heute könnt ihr euch „Die drei Musketiere Milady“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2024: „Die drei Musketiere Milady“ nur 4,99 Euro

Apple nutzt den gesamten Dezember, um jeden Tag einen Film zum stark reduzierten Preis anzubieten. Am heutigen Tag steht ein Abenteuer-Film im Mittelpunkt. Ihr könnt „Die drei Musketiere Milady“ für nur 4,99 Euro kaufen.

In der Kurzbeschreibung es Films heißt es

Musketier D’Artagnan will seine entführte Geliebte Constance retten – und muss sich dafür mit der geheimnisvollen Milady verbünden. Teil 2 des Abenteuerhits nach dem Romanklassiker.

Der Film lief erst in diesem Jahr an und dauert knapp 2 Stunden. In den Hauptrollen sind Eva Green, Francois Civil und Vincent Cassel zu sehen.