Einem Bericht von Bloomberg zufolge wird Apple Anfang nächsten Jahres mit der Herstellung von AirPods in Indien beginnen. Foxconn, einer der Hauptzulieferer von Apple, wird die Produktion in einer Fabrik in der Nähe von Hyderabad im Bundesstaat Telangana leiten.

Apples nächster Schritt zur Diversifizierung der Produktion

Die AirPods werden nach dem iPhone das zweite große Apple-Produkt sein, das in Indien gefertigt wird. Die Entscheidung wurde Berichten zufolge von Apple im Jahr 2023 als Teil einer umfassenderen Strategie zur Verringerung der Produktionsabhängigkeit von China gefordert.

Foxconn diskutierte offenbar intern monatelang darüber, ob man die AirPods aufgrund der relativ geringen Gewinnspannen in Indien fertigen sollte. Letztendlich entschied sich der Auftragsfertiger für Indien, um das „Engagement“ mit Apple zu verstärken.

Bislang hat Apple die AirPods in China und Vietnam gefertigt, wobei die Kunststoffgehäuse in Indien hergestellt und zur Montage exportiert wurden. Indien ist daher eine logische Erweiterung für die vollständige Produktion der AirPods, insbesondere wenn man bedenkt, wie erfolgreich die Bemühungen waren, das iPhone in dem Land zu produzieren. Darüber hinaus bietet die indische Regierung finanzielle Anreize für Unternehmen, die drahtlose Kopfhörer und Smartwatches vor Ort produzieren, was Apple die Entscheidung zusätzlich erleichtert haben dürfte.