Seit längerem kursieren nun schon Gerüchte, dass Apple an Geräten mit faltbaren Displays arbeitet. Jetzt meldet sich Mark Gurman von Bloomberg erneut zum Thema und berichtet, dass Apple an einem faltbaren Gerät arbeitet, das ungefähr doppelt so groß wie ein iPad Pro ist. Das Besondere an diesem Gerät ist ein durchgehendes Display ohne sichtbare Falte. Damit könnte das Unternehmen eine entscheidende Schwäche bisheriger faltbarer Geräte überwinden. Die Markteinführung ist angeblich für das Jahr 2028 geplant.

Neues Scharnierdesign

Apples Design-Team will das Problem lösen, an dem bisher alle anderen gescheitert sind – der sichtbare Falz in faltbaren Displays. Das neue Gerät soll ein nahtloses, durchgehendes Display bieten, bei dem keine Unebenheit störend ins Auge springt. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Falls Apple das schafft, wäre das ein enormer Schritt nach vorn.

Gurman schreibt:

„Die Prototypen dieses neuen Produkts der Apple Industrial Design Group haben eine fast unsichtbare Falte. Aber es ist noch zu früh, um zu sagen, ob Apple sie ganz loswerden kann. Samsung Electronics Co. hat vor fünf Jahren sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt gebracht und erfolglos versucht, die Falte zu entfernen.“

iPadOS-macOS-Mix

Auf der Software-Seite erwarten uns ebenfalls spannende Neuerungen. Als Betriebssystem wird angeblich eine weiterentwickelte Version von iPadOS genutzt, die wahrscheinlich auch die Ausführung von macOS-Apps erlaubt. Unterstützung für den Apple Pencil und gängiges iPad-Zubehör ist dabei sehr wahrscheinlich.

Klar, die Idee eines faltbaren Hybrids ist nicht neu. Microsoft und Lenovo sind hier beispielsweise bereits mit entsprechenden Modellen auf dem Markt. Doch Apple wäre nicht Apple, wenn sie nicht versuchen würden, die Konkurrenz in puncto Design zu übertrumpfen. Das nahtlose Display könnte hier ein starkes Alleinstellungsmerkmal sein.

Faltbares iPhone? Ja, aber später

Neben dem iPad-Mac-Hybrid arbeitet Apple angeblich auch an einem faltbaren iPhone, das nicht vor 2026 auf den Markt kommen soll. Die Konkurrenz in Form von Samsung, Google und Huawei ist hier zwar schon einen Schritt voraus. Aber: Es ist eine Sache, ein faltbares Smartphone zu bauen, aber eine andere, eines zu entwickeln, das wirklich etwas Besonderes bietet, wie z. B. ein nahtloses Benutzererlebnis und ein einzigartiges Design. Das könnte genau das sein, was Apple imstande ist zu bringen und der Markt für faltbare Geräte braucht.

Fazit: Großes Potenzial, große Erwartungen

Apple steht vor einer riesigen Herausforderung. Die bisherigen faltbaren Geräte konnten sich wegen hoher Preise und technischer Einschränkungen nicht durchsetzen. Doch wenn jemand die Messlatte neu setzen kann, dann Cupertino. Ein faltbares Hybridgerät mit nahtlosem Display und einem ausgereiften Software-Ökosystem wäre ein echter Game-Changer.