Nach einer ausgedehnten Europatournee wird Apple-CEO Tim Cook seine diesjährigen Geschäftsreisen offenbar mit einem hochrangigen Abendessen an der Seite des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump in Mar-a-Lago abschließen. Mar-a-Lago ist ein Luxusresort und Privatclub in Palm Beach, Florida, der als Trumps Winterresidenz und als Zentrum für seine politischen und gesellschaftlichen Treffen bekannt ist. Apple hat das Treffen zwar nicht offiziell bestätigt, doch Berichten zufolge werden die beiden über Themen sprechen, die für Apple und die gesamte Technologiebranche von großer Bedeutung sind.

Steuerstreit, Zölle und die Zukunft der Tech-Branche

Wie die New York Times berichtet, soll das Abendessen eine Fortsetzung früherer Gespräche zwischen Cook und Trump sein. Ein wahrscheinliches Thema? Der anhaltende Steuerstreit in Höhe von 15 Milliarden Dollar, den Apple mit der Europäischen Union hat. Im Wahlkampf erwähnte Trump Cooks Frustration über diese Angelegenheit. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es während Trumps erster Präsidentschaft zu keiner Lösung oder Intervention seiner Regierung in dieser Angelegenheit kam.

Ein weiterer möglicher Tagesordnungspunkt: Zölle. Die von Trump vorgeschlagenen Zölle auf chinesische Importe könnten sich erheblich auf die Verbraucherpreise im Technologiebereich auswirken. Dies ist ein kritischer Punkt für Apple, dessen Produkte in hohem Maße auf Komponenten und Fertigung in China angewiesen sind. Wenn man Cooks bisherigen Bemühungen betrachtet, wird er wahrscheinlich versuchen, diese Zölle abzumildern, so wie er es während Trumps erster Amtszeit getan hat.

Cooks Beziehung zu Trump war im Vergleich zu vielen anderen Tech-Führungskräften bemerkenswert direkt. Trump lobte früher Cooks Kommunikationsfähigkeiten und hob hervor, dass er den direkten Kontakt dem Einsatz von Beratern vorzieht. Dank dieses praktischen Ansatzes konnte Cook die Zölle auf Apples Vorzeigeprodukte wie iPhones, iPads und Macs während Trumps erster Amtszeit verzögern oder ganz verhindern. Selbst Momente öffentlicher Unbeholfenheit, wie der berüchtigte „Tim Apple“-Fauxpas, schienen Cook nicht aus der Fassung zu bringen.

Das Abendessen in Mar-a-Lago könnte ein Zeichen für die Fortsetzung von Cooks Strategie sein, sich mit der politischen Führung auseinanderzusetzen, um die Interessen von Apple zu wahren. Angesichts der Tatsache, dass sich Trumps Politik möglicherweise auf Apples globalen Operationen und Preisstrategien auswirkt, scheint Cook sehr daran interessiert zu sein, eine kooperative Arbeitsbeziehung zu pflegen.