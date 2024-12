Von “A Carpool Karaoke“ haben wir schon mehrere Staffeln auf Apple TV+ erlebt. Nun haben Apple TV+ und Apple Music passendend zum Weihnachtsfest eine „Special Edition“ aufgelegt. Mit von der Partie sind die Grammy-ausgezeichneten Ikonen Lady Gaga und Dua Lipa sowie der Grammy-nominierte Shootingstar Chappell Roan.

Apple TV+: “A Carpool Karaoke Christmas” ist gestartet

Apple TV+ hat ein brandneues Weihnachts-Special der beliebten, mehrfach Emmy-prämierten Serie „Carpool Karaoke: The Series“ angekündigt: „A Carpool Karaoke Christmas“ sorgt für Weihnachtsstimmung und ist jetzt auf Apple TV+ und Apple Music zu streamen. In diesem neuen Special sind die Grammy-ausgezeichneten Ikonen Lady Gaga und Dua Lipa sowie der Grammy-nominierte Nachwuchsstar Chappell Roan zu sehen, die gemeinsam mit Zane Lowe von Apple Music ein Weihnachtslied-Abenteuer rund um den Globus erleben.

James Corden übergibt die Schlüssel an Lowe, einen Interviewkollegen und vertrauenswürdigen Sprecher der heutigen Top-Künstler, der in dieser festlichen Folge von „Carpool Karaoke: The Series“ auf den Fahrersitz springt. Lady Gaga, Dua Lipa und Chappell Roan singen Weihnachtsklassiker wie „Have Yourself a Merry Little Christmas“ und „Last Christmas“ von Wham! sowie ihre bekanntesten Songs wie Lady Gagas Chart-Hit „Die With A Smile“, Dua Lipas Nummer-eins-Hit „Houdini“ und Chappell Roans Durchbruch „Good Luck, Babe!“. Als Leckerbissen für die Feiertage haben Zane Lowe und Lady Gaga eine spezielle Version von „Santa Claus Is Comin‘ to Town“ auf Apple Music und allen großen Musikplattformen vorgestellt.

Laut Apple TV+ läuft das Weihnachts-Special “A Carpool Karaoke Christmas” ab sofort in ausgewählten Regionen, bevor es ab dem 20. Dezember weltweit ausgestrahlt wird. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.