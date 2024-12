Apple nutzt den gesamten Dezember für die Aktion „Apple Countdown 2024“. Dies bedeutet, dass jeden Tag ein anderer Blockbuster zum besonders attraktiven Preis als Kauffilm im Mittelpunkt steht. Heute Abend sich die Verantwortlichen für „Anatomie eines Falls“ entschieden.

In der Kurzbeschreibung des Film heißt es

Für fünf Oscars nominierter, fesselnder Thriller mit Ausnahmeschauspielerin Sandra Hüller: Die Schriftstellerin Sandra lebt mit ihrem Ehemann Samuel und dem gemeinsamen Sohn zurückgezogen in den französischen Alpen. An einem strahlenden Sonntag wird Samuel am Fuße ihres Chalets tot aufgefunden. War es ein Unfall? Selbstmord? Oder gar Mord? Schnell gerät Sandra ins Visier der Ermittlungen.