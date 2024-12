Passend zum Jahresende gibt Apple allerhand Jahrescharts, Top-Listen, App Store Awards etc. pp. bekannt. Am heutigen Tag stehen die am häufigsten heruntergeladenen Apps und Spiele des Jahres 2024 im Fokus. Dabei unterscheidet Apple unter anderem zwischen iPhone, iPad (jeweils gratis und kostenpflichtig) sowie Apple Arcade.

Apple gibt die am häufigsten heruntergeladenen Apps und Spiele des Jahres 2024 im App Store bekannt

Die App Store Jahrescharts stehen ab sofort in mehr als 30 Ländern und Regionen zur Verfügung. Auch der deutsche Markt wurde „analysiert“ und in den Bestenlisten finden sich zahlreiche namhafte und alt-bekannte Apps und Spiele wieder.

Zusätzlich könnt ihr auch die Gewinner der App Store Awards 2024 entdecken: 17 außergewöhnliche Apps und Spiele sind von den App Store Redakteuren ausgewählt worden, die im App Store und im Apple Ökosystem Anwender dabei geholfen haben, ihre Kreativität zu entfalten, neue Meilensteine zu erreichen und alltägliche Momente mit Familie und Freunden zu genießen.

Hier die am häufigsten heruntergeladenen iPhone und iPad Apps und Spiele, sowie die Arcade Charts des Jahres 2024 in Deutschland:

Die Top iPhone Apps (gratis)

Temu: Shoppe wie Milliardäre ChatGPT Threads CHECK 24 Google Google Chrome WhatsApp Messenger Google Maps – Transit & Essen Instagram TikTok: Videos, Lives & Musik

Die Top iPhone Apps (gekauft)

Blitzer.de PRO Threema. Der sichere Messenger Forest – Bleib fokussiert food with love: Rezepte Führerschein 2024 GOLD Babyphone 3G AnkiMobile Flahscards Weather Pro PeakFinder AutoSleep Schlaftracker

Die Top iPhone Games (gratis)

Brawl Stars Block Blast! Squad Busters Stirnraten – Scharade Last War:Survival Roblox MONOPOLY GO! Subway Surfers Whiteout Survival Spiele ohne Internet

Die Top iPhone Games (gekauft)

Minecraft Pou Plague Inc. MONOPOLY Rovio Classics: Angry Birds Bloons TD 6 Earn to Die 2 Geometry Dash Stardew Valley Bridge Constructor

Die Top iPad Apps (gratis)

ChatGPT GoodNotes 6 Amazon Prime Video Netflix Disney+ YouTube Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Teams Canva: Photo & Video Editor

Die Top iPad Apps (gekauft)

Procreate Procreate Dreams AnkiMobile Flashcards forScore Atlas der Humananatomie 2025 Book Creator for iPad Antolin Lesespiele 1/2 TeacherTool 7 TI-Nspire CAS Nomad Sculpt

Die Top iPad Games (gratis)

Brawl Stars Squad Busters Roblox Block Blast! Good Pizza, Great Pizza Hay Day Spiele ohne Internet MONOPOLY GO! My Perfect Hotel 2 Player Games : The Challenge

Die Top iPad Games (gekauft)

Minecraft MONOPOLY Plague Inc. Bloons TD 6 Rovio Classics: Angry Birds Stardew Valley Pou Geometry Dash Farming Simulator 2023 Papers, Please

Die Top Apple Arcade Games