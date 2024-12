Anfang dieses Jahres brachte Apple mit Vision Pro ein Headset auf den Markt. Parallel dazu arbeitet der Hersteller auch an einer deutlich leichteren AR-Brille. Diese scheint allerdings noch mehrere Jahre von einer Markteinführung entfernt zu sein.

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters geht Apple-Insider Mark Gurman auf verschiedene Apple Themen ein. Er spricht unter anderem von einem faltbaren iPad-Mac-Hybrid, einer neuen Magic Mouse und AirTag 2. Zudem thematisiert er eine Apple AR-Brille.

Gurman schreibt

Mir wurde gesagt, dass Apple weiterhin an einer smarten Brille mit erweiterter Realität arbeitet, diese aber in naher Zukunft nicht auf den Markt kommen wird. Das Unternehmen muss eine schwierige Formel lösen: ein leichtes Design mit geeigneter Akkulaufzeit und überzeugenden Displays auf den Markt bringen – und das alles zu einem Preis, der die Verbraucher nicht in den Ruin treibt. Wenn Apple das nicht hinbekommt, hat es wenig Sinn, ein Produkt unter seiner Marke herauszubringen. Es würde mich nicht überraschen, wenn Apple noch drei bis fünf Jahre braucht, um den richtigen Ansatz zu finden, so überraschend das auch klingen mag, wenn man die Dynamik bedenkt, die wir bei Meta Platforms Inc., Google, Xreal Inc. und anderen AR-Playern beobachten.