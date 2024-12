Nachdem die zweite Staffel der beliebten Sci-Fi-Serie „Silo“ letzten Monat gestartet ist, hat Apple TV+ heute angekündigt, dass noch zwei weitere Staffeln in Auftrag gegeben wurden. Die vierte Staffel wird den krönenden Abschluss der dystopischen Geschichte von Hugh Howey liefern. Die Fans von Silo können somit die Beantwortung einiger offenen Fragen erwarten und sich laut den Machern der Serie auf ein würdiges Finale freuen.

Worum geht es in „Silo“?

Basierend auf Howeys New York Times Bestseller verfolgt „Silo“ das Leben der letzten 10.000 Menschen auf der Erde, die in einem riesigen unterirdischen Silo leben, um sich vor der giftigen und tödlichen Außenwelt zu schützen. In diesem Silo herrscht eine strenge Gesellschaftsordnung, und viele Wahrheiten bleiben im Dunkeln verborgen. Die Protagonistin der Serie, die Ingenieurin Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), wird in eine Mordermittlung verwickelt, die zu Enthüllungen führt, die weit über ihre Vorstellungskraft hinausgehen.

Silo begeistert mit seiner fesselnden Erzählweise und dem atmosphärischen Aufbau der Welt. Die zweite Staffel feierte am 15. November Premiere und erscheint immer freitags bis zum 17. Januar 2025.

Ein würdiges Ende

Die vierte Staffel wird die noch offenen Fragen über den Ursprung des Silos und die Geheimnisse, die seine Anführer bewahren wollen, beantworten. Showrunner Graham Yost äußerte sich begeistert darüber, die Serie zu einem Abschluss zu bringen:

„Es war eine sehr lohnende Erfahrung, Hughs epische Romane mit unseren Partnern bei Apple zu adaptieren, und wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit haben, diese komplette Geschichte im Laufe von vier Staffeln auf den Bildschirm zu bringen“, führt er aus. „Mit den letzten beiden Kapiteln von ‚Silo‘ können wir es kaum erwarten, den Fans der Serie einen unglaublich zufriedenstellenden Abschluss der vielen Geheimnisse und unbeantworteten Fragen zu bieten, die in den Mauern dieser Silos stecken.“

Auch Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+, freut sich auf die letzten beiden Staffeln:

„Die fesselnde, einfallsreiche und bewegende Serie ‚Silo‘ hat uns vom ersten Tag an in ihren Bann gezogen, und wir haben es geliebt, zu beobachten, wie ein weltweites Publikum von der Welt, die Graham Yost erschaffen hat, gleichermaßen begeistert ist. […] Wir können es kaum erwarten, dass alle mehr von den starken Darstellungen der Serie erleben, angeführt von der unvergleichlichen Rebecca Ferguson, sowie die unerwarteten Wendungen und Überraschungen, die wir von dieser sehr menschlichen Geschichte erwarten“, schwärmt Cherniss.

Natürlich kommt auch Rebecca Ferguson zu Wort, die nicht nur der Star der Serie ist, sondern auch als ausführende Produzentin mitwirkt: