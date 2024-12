Es ist schon eine Weile her, dass WhatsApp die Möglichkeit eingeführt hat, Audio- und Videoanrufe in der App zu tätigen. Um diesen Prozess noch weiter zu vereinfachen, experimentiert Meta mit einem Direktwahlsystem, das es den Benutzern ermöglicht, Personen anzurufen, die nicht in ihren Kontakten enthalten sind.

Direktwahl in WhatsApp

WhatsApp ist seit Jahren eine feste Größe für Nachrichten und Anrufe, aber bis jetzt waren für einen Anruf an jemanden, der nicht in den Kontakten gespeichert war, einige zusätzliche Schritte erforderlich. Hier kommt die neue Anruf-Funktion ins Spiel, die derzeit in der Beta-Version von WhatsApp für iOS verfügbar ist. Es funktioniert genau wie die Standard-Wählfunktion des iPhone – man gibt einfach eine Telefonnummer ein, und wenn diese Nummer bei WhatsApp registriert ist, kann man loslegen.

Mit dieser neuen Funktion muss man somit keine Nummern mehr in den Kontakten speichern, nur um einen schnellen Anruf zu tätigen. Egal, ob man ein Unternehmen kontaktiert oder jemanden für ein einmaliges Gespräch erreichen möchte, der Prozess ist jetzt schneller und effizienter. Die Funktion wird laut WABetaInfo nach und nach an die Nutzer der neuesten Beta-Version von WhatsApp verteilt.

Die direkte Wählfunktion ist nicht die einzige Neuerung, die sich am Horizont abzeichnet. Meta hat kürzlich eine Reihe von Verbesserungen für WhatsApp-Anrufe angekündigt, insbesondere für Videoanrufe. Dank höherer Auflösung werden die Videogespräche jetzt noch klarer und deutlicher. Außerdem wird es bald möglich sein, Anrufe mit bestimmten Mitgliedern eines Gruppenchats zu starten – eine praktische Funktion, um Pläne zu koordinieren oder kleinere Diskussionen zu führen, ohne die gesamte Gruppe einzubeziehen.