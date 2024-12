Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo hat bekannt gegeben, dass dem 17. Dezember 2024 zwei neue FAST-Channels zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich um „ARD Plus Krimi“ und „ARD Plus Lindenstraße“.

Zattoo: zwei neue FAST-Channels „ARD Plus Krimi“ und „ARD Plus Lindenstraße“

Zattoo Abonnenten können sich auf fesselnde Kriminalgeschichten und die komplette Kultserie Lindenstraße aus dem Streaming-Angebot von ARD Plus freuen.

Ihr findet die Sender ab Dienstag in der Senderübersicht der Zattoo App. Die Abkürzung FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind. Beide Sender sind in HD-Qualität verfügbar und können auf Wunsch wie immer auch als Favoriten in die persönliche Senderliste hinzugefügt werden. Nutzerinnen und Nutzer können zudem die Inhalte jederzeit pausieren, von vorne starten sowie 7 Tage rückwirkend schauen.

ARD Plus Krimi

ARD Plus Krimi ist der Themensender für alle, die spannende Krimis lieben. Der Sender vereint ausgewählte und beliebte Krimis aus dem Hause ARD – von leichten Schmunzelkrimis wie „Heiter bis tödlich“, über absolute Klassiker wie „Großstadtrevier“ bis hin zu schwierigen Fällen mit Thriller-Charakter wie „Manhunt“. Egal ob leichte Unterhaltung oder anspruchsvolle Fälle, der Kanal bietet für jeden Geschmack den passenden Krimi. Mit über 150 Stunden spannender Filme und Serien und einem regelmäßig wechselnden Angebot ist ARD Plus Krimi perfekt für lange Krimi-Abende.

ARD Plus Lindenstraße

ARD Plus Lindenstraße bringt eine TV-Legende zurück, die deutsche Fernsehgeschichte schrieb. Die Kultserie Lindenstraße, die 1985 als erste deutsche Seifenoper startete, prägte über 34 Jahre lang die TV-Landschaft und begeisterte Woche für Woche Millionen Zuschauer. Bei ARD Plus Lindenstraße können nun alle 1.759 Episoden der preisgekrönten Serie rund um die Uhr gestreamt werden. Mit insgesamt 879 Programmstunden erzählt die Lindenstraße das Leben in Deutschland in all seinen Facetten, von Beziehungsdramen über Liebe und Verlust bis hin zu gesellschaftlich relevanten Themen. Ergänzt durch zahlreiche Gastauftritte und starke Haupt- und Nebendarsteller bietet ARD Plus Lindenstraße ein Stück deutsche Fernsehgeschichte für alte und neue Fans.