Wir blicken auf den 17. Dezember 2024 und einen weiteren Tag im Rahmen der Aktion „Apple Countdown 2024. Tag für Tag könnt ihr euch im Dezember einen Blockbuster zum stark reduzierten Preis sichern. Heute fiel Apples Wahl auf „Catch the Killer“. Den Thriller erhaltet ihr als Kauffilm für nur 4,99 Euro.

In Baltimore erschießt ein Scharfschütze in der Silvesternacht 29 Menschen. Als die junge Polizistin Eleanor an den Schauplatz des brutalen Verbrechens gerufen wird, erkennt FBI-Agent Lammark, dass die psychisch vorbelastete Kollegin sich besonders gut in den Täter hineinversetzen kann. Kurzerhand nimmt er Eleanor in die Sondereinheit auf, die den Amokschützen fassen soll. Als der Mörder kurz darauf ein weiteres Blutbad anrichtet, wächst der Druck auf das Fahndungsteam. Wird es Eleanor gelingen, die Dämonen ihrer Vergangenheit zu überwinden und den rätselhaften Massenmörder aufzuspüren, bevor er noch weitere Menschen auf dem Gewissen hat? Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt.