Wenn ihr auf OLED-Displays in weiteren Apple-Geräten gewartet habt, gibt es Licht am Ende des Tunnels – auch wenn wir uns noch ein wenig gedulden müssen. Denn laut einem neuen Bericht von Display Supply Chain Consultants (DSCC) stellt Apple die Weichen für einige große Veränderungen in der iPad-Produktpalette, wozu auch ein faltbares iPad gehört.

Faltbares iPad Pro und OLED-iPad Air werden für 2027 erwartet, OLED-iPad mini kommt 2026

Schauen wir uns zunächst das iPad mini an. Der Bericht legt nahe, dass Apple im Jahr 2026 ein 8,5 Zoll OLED-iPad mini vorstellen wird. OLED bietet im Vergleich zur herkömmlichen LCD-Technologie sattere Farben, tiefere Schwarztöne und einen besseren Kontrast. Das Gerücht zum iPad mini ist nicht neu – der CEO von DSCC, Ross Young, hatte das OLED-Upgrade bereits zuvor angedeutet.

DSCC erwartet zudem, dass ein faltbares 18,8 Zoll iPad Pro mit einem OLED-Display im Jahr 2027 auf den Markt kommen wird. Es gibt mehrere Gerüchte, die darauf hindeuten, dass Apple an einem faltbaren iPad oder MacBook arbeitet. Erst am Wochenende erschien ein Bericht von Bloombergs Mark Gurman über ein faltbares iPad, das macOS-Apps ausführen kann. Gurman behauptet, dass das „riesige“ Tablet im Jahr 2028 auf den Markt kommen würde. Das Besondere an diesem faltbaren Gerät ist ein durchgehendes Display ohne sichtbare Falte.

Der nächste Kandidat für ein OLED-Upgrade? Das iPad Air, das beliebte Mittelklasse-Tablet von Apple. DSCC vermutet, dass sowohl die 11 Zoll als auch die 13 Zoll iPad Air Modelle im Jahr 2027 mit OLED-Displays ausgestattet werden – ein Zeitplan, der sich mit früheren Gerüchten deckt, die Samsung Display als primären OLED-Lieferanten für diese Modelle in Verbindung bringen.

Laut DSCC sieht Apples aktuelle Roadmap somit folgendermaßen aus:

2026: OLED-iPad mini

2027: Faltbares iPad Pro (18,8 Zoll)

2027: OLED iPad Air (11 Zoll und 13 Zoll)

Auch wenn sich die Zeitpläne verschieben können, ist die Erfolgsbilanz von DSCC solide. Wenn sich diese Vorhersagen bewahrheiten, steht Apples iPad-Produktpalette vor einer großen Entwicklung.