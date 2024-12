Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple eine neue Beta-Runde für seine iPhone-Software eingeläutet und die erste Beta zu iOS 18.3 freigegeben. Damit haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.3 Update zu beschäftigen.

iOS 18.3 Beta 1: Das ist neu

Nachdem Apple in der vergangenen Woche die finale Version von iOS 18.2 veröffentlicht und allerhand Neuerungen auf das iPhone gebracht hat (hier findet ihr die vollständigen Release Notes), geht es nun mit der Beta 1 zu iOS 18.3 weiter. Soviel sei schon einmal vorab gesagt. iOS 18.3 wird ein paar wenige Neuerungen mit sich bringen und ein deutlich kleineres Update als iOS 18.2 darstellen. Neben Bugfixes und Leistungsverbesserungen werden ein paar kleinere Neuerungen an Bord sein.

Unterstützung für Saugroboter

Bereits in Sommer dieses Jahres kündigte Apple auf der Worldwide Developers Conference an, dass iOS 18 Saug- und Wischroboter unterstützen wird. Die Integration der Geräte basiert in Apple Home auf Matter 1.2 und sollte ursprünglich noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.

It appears that iOS 18.3 beta 1 adds support for Robot Vacuums in the Home app pic.twitter.com/8hZcj21GEk — Aaron (@aaronp613) December 16, 2024

Allerdings wurde neulich bereits klar, dass dieser Zeitplan nicht eingehalten werden kann. Aus der Formulierung „Kommt später in diesem Jahr“ wurde „Kommt bald“. Mit der Beta 1 zu iOS 18.3 legt Apple nun den Grundstein dafür, dass ihr zukünftig über Apple Home eure Bereits in Sommer dieses Jahres kündigte Apple auf der Worldwide Developers Conference an, dass iOS Saug- und Wischroboter steuern könnt. Dabei werden verschiedene Funktionen, unter anderem das Ein- und Ausschalten, die Wahl des Reinigungsmodus sowie die Anzeige des Akkustands unterstützt.

Apple spricht davon, dass die Steuerung per Siri zum Start nur in Englisch (US) zur Verfügung steht.

Kleinere Anpassungen

Die weiteren Anpassungen, die Apple mit der Beta 1 zu iOS 18.3 vorgenommen hat, sind „überschaubar“. Es gibt Anpassungen am Icon für Image Playground, Das „Type-to-Siri“-Icon in den Einstellungen wurde überarbeitet, das Icon für die Kamerasteuerung in den Einstellungen unterstützt jetzt den Dunkelmodus und zudem bringt die Beta 1 für vereinzelte iPhone-Modelle eine neue Modem-Firmware mit sich.

iOS 18.3 slightly alters the Image Playground beta icon pic.twitter.com/tdtvhxuHRx — Aaron (@aaronp613) December 16, 2024

Mit der finalen Version von iOS 18.3 ist Ende Januar / Anfang Februar zu rechnen. Deutlich spannender wird es dann wieder mit iOS 18.4. Mit dem kommenden X.4 Update wird Apple nicht nur neue „Apple Intelligence“-Funktionen einführen, sondern Apple Intelligence auch nach Deutschland auf das iPhone bringen. Hier ist mit einer Freigabe im April zu rechnen.