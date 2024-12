In der vergangenen Woche veröffentlichte Apple die finale Version von iOS 18.2, macOS 15.2 und Co. Seit gestern steht unter anderem die Beta 1 zu iOS 18.3 und macOS 15.3 auf den Apple Servern bereit. Einige „Apple Intelligence“-Funktion, die mit iOS 18.2 den Sprung auf das iPhone geschafft hat, wird mit macOS 15.3 auch auf dem Mac eingeführt. Die Rede ist von Genmoji.

Apple hat sich bei Apple Intelligence dazu entschieden, die Funktionen schrittweise einzuführen. iOS 18.1 brachte die ersten AI-Funktionen, iOS 18.2 brachte den nächsten größeren Schwung, bei iOS 18.3 zeichnen sich zum aktuellen Zeitpunkt keine neuen AI-Funktionen ab und mit dem kommenden iOS 18.4 Update ist wieder mit größeren Neuerungen rund um Apple Intelligence zu rechnen. Ähnlich verfährt Apple auf dem Mac.

Mit dem Update auf macOS 15.2 fehlte allerdings Genmoji. Dieses wird mit macOS 15.3 nachgereicht, zumindest deutet die Beta 1 daraufhin. Apple beschreibt Genmoji unter anderem wie folgt:

Durch einfaches Eintippen einer Beschreibung in der Emoji-Tastatur wird ein Genmoji angezeigt, das mehrere Optionen zur Auswahl bietet. Mit Bildern aus ihrer Fotomediathek können Anwender noch mehr aus Genmoji herausholen, indem sie ein Emoji erstellen, das von Freunden oder Familienmitgliedern inspiriert ist. Personalisierte Genmojis können mit Accessoires wie einem Hut oder einer Sonnenbrille angepasst werden und Themen oder Aktivitäten widerspiegeln, um sie noch persönlicher und einzigartiger zu machen. Genau wie Emojis können Genmojis in Nachrichten eingefügt oder als Sticker oder Reaktion in einem Tapback geteilt werden.