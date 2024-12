Crash – eine Marke von Klarmobil – hat ein neues Portfolio aufgelegt und beschwert euch kurz vor dem Weihnachtsfest drei attraktive Allnet-Flats. Egal, ob ihr 20GB, 30GB oder 40GB Datenvolumen benötigt, ihr werdet in jedem Fall fündig.

Neue Crash-Tarife: 20GB Allnet-Flat nur 7,99 Euro – 40GB nur 11,99 Euro

Ab sofort startet ein neues Portfolio auf crash. Realisiert wird das Ganze im Vodafone-Netz. Neben dem Datenvolumen ist immer eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming enthalten. Zusätzlich erhalten alle Kunden 1 Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu! Die Option kostet danach 9,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden.

20GB Allnet-Flat

20GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 7,99 Euro mtl.

einmalig 9,99 Euro Anschlusspreis

Sollten euch die 20GB Datenvolumen nicht ausreichen, so könnt ihr euch für eine 30GB Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. oder eine 40GB Allnet-Flat für 11,99 Euro pro Monat entscheiden. Solltet ihr kein Interesse an waipu.tv haben, so kündigt rechtzeitig, dass keine weiteren Kosten entstehen.

-> Hier geht es zu den Crash-Angeboten