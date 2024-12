Die Telekom informiert regelmäßig über den Ausbau ihrer Netze. Mal gibt es frische Informationen zum Ausbau des Mobilfunknetzes und mal zur Breitbandausbau. Zum Jahresende gibt es noch einmal frische Informationen zum Ausbau des Mobilfunk- und Breitbandnetzes.

Telekom informiert über 5G- und Glasfaserausbau

Blicken wir zunächst auf den Breitbandausbau. Im vergangenen Monat war das Bonner Unternehmen wieder fleißig und konnte die Anzahl der Glasfaser-Anschlüsse um 270.000 erhöhen. Das ist der höchste Zuwachs in einem Monat im Jahr 2024. Bereits im Oktober war mit 264.000 neuen Anschlüssen eine neue Jahresbestmarke erzielt worden.

Rund zehn Millionen Haushalte können jetzt einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Mbit/s buchen. Über 36 Millionen Haushalte können im Telekom-Netz einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s buchen. Davon erhalten über 30 Millionen Haushalte sogar bis zu 250 Mbit/s. Die Telekom betreibt mit 800.000 Kilometern Länge das größte Glasfasernetz Deutschlands.

Weiter geht es mit dem Mobilfunknetz der Telekom. In den vergangenen acht Wochen wurde das Mobilfunknetz an 838 Standorten ausgebaut. 153 Standorte wurden dafür neu gebaut und funken jetzt, je nach individuellem Versorgungsziel, mit 4G- und 5G-Frequenzen. An 704 bestehenden Standorten wurde die Mobilfunk-Kapazität erhöht, um das Netz der Telekom noch besser zu machen. An 134 dieser Standorte wurde erstmals 5G in Betrieb genommen. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt 14.117 5G-Antennen.

Mit ihrem 5G-Netz deckt die Telekom mittlerweile 98 Prozent der Haushalte ab. Beim 4G-Netz sind es praktisch 100 Prozent.