Im Juli dieses Jahres stellte Apple seine Karten-App auch im Web, sprich: über den Web-Browser, zur Verfügung. Das Ganze ist nach wie vor als Beta deklariert und es gibt immer noch ein paar Einschränkungen. Nun reicht Apple allerdings die Funktion „Look-Around“ nach, so dass ihr euch auch über den Browser und Apple Maps „umsehen“ könnt.

Apple Maps im Web: Look-Around wird ab sofort unterstützt

Seit Mitte des Jahres könnt ihr über den Browser Fußgänger- oder Fahrtrouten abrufen, interessante Orte und nützliche Infos wie Fotos, Öffnungszeiten, Bewertungen und Rezensionen finden, Aktionen wie beispielsweise Essensbestellungen direkt von der Ortskarte aus in Karten durchführen sowie in kuratierten Reiseführern stöbern könnt, um Orte zum Essen, Einkaufen und Entdecken in Städten auf der ganzen Welt zu finden.

Zum Start wurden allerdings noch nicht alle Browser und Funktionen unterstützt. Wie Chris Carley zu berichten weiß, hat Apple die Unterstützung von Umsehen für Apple Maps im Web vor wenigen Tagen implementiert. Look Around ist dabei in zahlreichen Ländern verfügbar, auch bei uns in Deutchland. Gleichzeitig arbeitet der Hersteller an der Erweiterung von Look-Around für verschiedene Ländern. Unter anderm möchte Apple die Funktion in weitere Länder, wie Marokko, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, China, Weißrussland, Türkei, Bulgarien, Mexiko und die Slowakei bringen.