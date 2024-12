Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Jahresende zu. Auch im kommenden Jahr werden sich wieder verschiedene Apple-Ereignisse wiederholen. Den Start macht die Apple Watch Neujahrsherausforderung, die pünktlich am 01. Januar 2025 starten wird. Dann heißt es wieder „Ringe schließen“.

Nächste Apple Watch Challenge startet am 01. Januar 2025

Apple hat es sich zur Tradition gemacht, über das Jahr verteilt, mehrere Apple Watch Herausforderungen zu starten. Los geht es dabei traditionell zu Neujahr. Zum Jahreswechsel 2024 / 2025 möchte euch Apple wieder animieren, euch sportlich zu betätigen. Die Challenge läuft vom 01. Januar bis zum 31. Januar. Es heißt

Lasst es uns im Jahr 2025 versuchen. Verdienen Sie sich diese Auszeichnung, indem Sie im Januar sieben Tage hintereinander alle drei Ringe schließen.

Um die Challenge zu meistern, müsst ihr im Januar an sieben Tagen in Folge alle drei Fitness-Ringe auf der Apple Watch (Bewegen, Trainieren, Stehen) schließen. Damit möchte euch Apple animieren, aktiver zu sein und mehr Sport zu treiben. Diejenigen, die die Herausforderung absolvieren, erhalten eine virtuelle Medaille sowie verschiedene Sticker, die ihr in FaceTime und iMessage verwenden könnt.