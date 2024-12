Apple hat heute die ersten öffentlichen Betas der kommenden Updates für iOS 18.3, iPadOS 18.3 und macOS Sequoia 15.3 veröffentlicht. Die neuen Betas kommen zwei Tage, nachdem Apple die Beta-Versionen für Entwickler bereitgestellt hat. Das Unternehmen hat zudem den öffentlichen Beta-Test von tvOS 18.3 und watchOS 11.3 gestartet.

Apple gibt Public Beta 1 zu iOS 18.3, iPadOS 18.3 und macOS Sequoia 15.3 frei

iOS 18.3 bietet nur wenige auffällige neue Funktionen oder Änderungen. Die bisher einzige bemerkenswerte Entdeckung besteht darin, dass Apple die Grundlage für die Unterstützung von Saugrobotern in der Home-App schafft. Abgesehen von einigen kleinen UI-Tweaks hier und da und Bugfixes ist das so ziemlich alles für die Beta 1.

Apple hat in den letzten Software-Updates eine ungewöhnlich große Menge an neuen Funktionen bereitgestellt. Daher ist es nicht überraschend, dass diese neuesten Betas bisher nur minimale Änderungen aufweisen. Die Apple-Ingenieure werden zudem bald eine längere Pause für die Feiertage einlegen. Wenn iOS 18.3 Beta 1 also irgendwelche bedeutenden Probleme für die Benutzer verursacht, wäre das Timing alles andere als gut.

Der Download erfolgt in gewohnter Manier über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates. Dort muss allerdings die Apple ID hinterlegt sein, die ihr für das Apple Beta Programm verwendet.

Bei macOS 15.3 gibt es hingegen eine größere Neuerung in Form von Genmoj. iPhone- und iPad-Nutzer haben (außerhalb der EU) bereits seit der Einführung von iOS und iPadOS 18.2 Zugriff auf die generativ erstellten Emojis, aber die Funktion fehlte bisher in macOS.