Heute schreiben wir Tag 19 der Aktion „Apple Countdown 2024“. Apple hat sich – wie bereits in den vergangenen Jahren – dazu entschieden, jeden Tag im Dezember einen Film zum stark reduzierten Preis in den Fokus zu rücken. Am heutigen Donnerstag fiel die Wahl auf „The Bikeriders“.

Apple Countdown 2024: „The Bikeriders“ nur 4,99 Euro

Apple versucht mit der Aktion „Apple Countdown 2024“ alle Genres abzudecken. Nachdem gestern ein Horror-Streifen im Fokus stand, könnt ihr euch heute ein Drama zum reduzierten Preis sichern. So bietet euch Apple heute „The Bikeriders“ als Kauffilm für nur 4,99 Euro.

In der Kurzbeschreibung zum Film heißt es

The Bikeriders erzählt von einer rebellischen Zeit in Amerika, als sich die Kultur und die Leute veränderten. Nach einer zufälligen Begegnung in einer Bar ist die willensstarke Kathy (Jodie Comer) Benny (Austin Butler) verfallen, dem neuen Mitglied des Motorradclubs Vandals im Mittleren Westen, angeführt vom mysteriösen Johnny (Tom Hardy). So wie das ganze Land, fängt auch der Club an, sich zu verändern. Einst ein Treffpunkt für Außenseiter aus der Gegend, ist er nun zu einer gefährlichen Unterwelt voller Gewalt geworden, sodass sich Benny zwischen Kathy und seiner Loyalität zum Club entscheiden muss.

„The Bikeriders“ startete im Laufe dieses Jahres und dauert rund 2 Stunden. In den Hauptrollen sind Jodie Comer, Austin Butler und Tom Hardy zu sehen.