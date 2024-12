Das Staffelfinale zu „Bad Monkey“ steht längst auf Apple TV+. Diejenigen, die von der Comedy-Serie überzeugt sind, können sich nun über eine Fortsetzung freuen. Apple TV+ hat bestätigt, dass die Erfolgsserie eine zweite Staffel erhält.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu „Bad Monkey“ an

Die erste Staffel zu „Bad Monkey“ hat uns richtig gut gefallen. Umso erfreulicher ist es, dass es eine Fortsetzung geben wird. Doch nicht nur uns konnte die Comedy-Serie überzeugen, das breite Feedback scheint so positiv gewesen zu sein, dass Apple TV+ nun „Bad Monkey“ des preisgekrönten ausführenden Produzenten Bill Lawrence und mit dem Schauspieler, Produzenten und Drehbuchautor Vince Vaughn in der Hauptrolle für eine zweite Staffel verlängert hat.

„Bad Monkey“ erzählt die Geschichte von Andrew Yancy (Vaughn), der von der Polizei in Miami gefeuert wurde und jetzt Gesundheitsinspektor in den Keys ist. Doch als er über einen Fall stolpert, der mit einem von Touristen geborgenen menschlichen Arm beginnt, wird ihm klar, dass er seinen Job zurück erhält, wenn er Mord beweisen kann. Er muss nur an einer Horde von Floridianer Sonderlingen und einem bösen Affen vorbei. Worum es in der zweiten Staffel der Serie gehen wird, hat Apple bisher noch nicht bekannt gegeben.

Zur Ensemblebesetzung der ersten Staffel gehören neben Vince Vaughn außerdem L. Scott Caldwell “The Fugitive”), Rob Delaney („Catastrophe“), Meredith Hagner („Search Party“), Natalie Martinez (“Ordinary Joe,” “Reminiscence”), Alex Moffat („Saturday Night Live“, „Holidate“), Michelle Monaghan („Gone Baby Gone“), Ronald Peet („First Reformed“) und Jodie Turner-Smith („Queen & Slim“). Die vollständige erste Staffel zu Bad Monkey steht auf Apple TV+ auf Abruf bereit.