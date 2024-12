Seit Ende Oktober hat Apple mit einem iPhone-Verbot in Indonesien zu kämpfen. Gestritten wird über Investitionsregeln, die die indonesische Regierung durchsetzt. Zuletzt hatte Apple ein Investitionsangebot in Höhe von 1 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt und genau mit diesem könnte das iPhone-Verbot in Indonesien in Kürze aufgehoben werden.

iPhone-Verbot in Indonesien könnte durch 1 Milliarden Investition durch Apple bald beendet werden

Bloomberg berichtet, dass Apple kurz vor einer Einigung mit Indonesien zur Aufhebung des Verkaufsverbots für das iPhone 16 steht. Zuvor erhielt das Unternehmen die vorläufige Genehmigung für einen Investitionsvorschlag in Höhe von 1 Milliarde Dollar.

Es heißt, dass der indonesische Präsident Prabowo Subianto nach einer Besprechung am Wochenende seine Unterstützung für die Annahme des Investitionsplans von Apple durch die Regierung bekundet hat. Der Vorschlag sieht die Errichtung von Produktionsstätten im Land vor.

Einer von Apples Zulieferern soll auf der Insel Batam eine Produktionsanlage für AirTags errichten. Die Anlage in Batam soll zunächst 1.000 Mitarbeiter beschäftigen und schließlich 20 Prozent der weltweiten AirTag-Produktion ausmachen. Der Standort wurde aufgrund seines Status als Freihandelszone ausgewählt, der Steuerbefreiungen und Einfuhrzollvorteile bietet.

Darüberhinaus sollen weitere Investitionen eine separate Produktionsstätte in Bandung zur Herstellung anderer Zubehörteile finanzieren und die bestehenden Entwicklerakademien von Apple in Indonesien erweitern. Einen konkreten Zeitplan für die Aufhebung des iPhone-Verkaufsstarts in Indonesien gibt es noch nicht.