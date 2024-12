Update 19.12.2024: Jetzt wird es langsam Zeit. Die aktuelle waipu.tv Aktion läuft nur noch bis zum morgigen Freitag (20. Dezember 2024, 23:59 Uhr). Bei ernsthaftem Interesse solltet ihr direkt zuschlagen, bevor der Deal ausgelaufen ist. (/Update Ende)

Der TV-Streaming-Anbieter waiput.tv überrascht kurz vor Weihnachten mit einem ziemlich attraktiven Bundle. Pünktlich zum Fest könnt ihr euch so bestes Entertainment als perfektes Weihnachtsgeschenk sichern. Ihr kauft euch den waipu.tv 4K-Stick und erhaltet waipu.tv Perfect Plus sowie Disney+ Standard mit Werbung ein Jahr lang kostenlos dazu. Der Preis für das Jahrespaket kostet gerade einmal 59,99 Euro.

waipu.tv startet große Weihnachtsaktion

Ab sofort und zeitlich befristet bietet waipu.tv das neue Entertainment-Paket „waipu.tv 4K Stick mit Perfect Plus und Disney+ (Standard mit Werbung) Jahrespaket“ zu einem stark reduzierten Preis an. Für nur 59,99 Euro erhalten Neukunden zu einem waipu.tv 4K Stick das Premium-Paket „Perfect Plus“ und die Abo-Option Disney+ „Standard mit Werbung“ für ein Jahr geschenkt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass einmalig 4,99 Euro Versandkosten anfallen. Ihr erhaltet somit mehr als 75 Prozent Rabatt auf den UVP von 249,99 Euro.

Die Aktion könnt ihr über diese Sonderseite www.waipu.tv/1-jahr-geschenkt/ buchen. Mit dem 4K-Stick könnt ihr nicht nur waipu.tv Perfect Plus streamen, es ist auch die komfortable Nutzung der Disney+ App möglich.

waipu.tv bietet mit dem Perfect Plus-Paket mit fast 300 TV-Sendern, davon über 280 in HD, die breiteste Auswahl an deutschsprachigen Sendern, inklusive Pay-TV, 30.000 Filmen und Serien auf Abruf in der waiputhek und vielfältigen Komfort-Funktionalitäten wie Restart, Pause und Aufnahme.

Die Aktion ist nur wenige Tage bis zum 20. Dezember 2024 buchbar. Nach dem zwölften Monat geht das Paket in ein monatlich kündbares Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung-Paket zum jeweils aktuellen Paketpreis (zur Zeit 19,99 € im Monat) über, sofern nicht vor Ende des zwölften Monats gekündigt wird. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist das Paket monatlich kündbar.

>>> Hier geht es direkt zur waipu.tv Weihnachtsaktion <<<