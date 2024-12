Apples Integration fortschrittlicher KI-Modelle in iOS 18 schreitet in vielen Regionen voran, aber das Unternehmen steht auf dem chinesischen Markt vor besonderen Herausforderungen. Während Apple Intelligence weiter ausgebaut wird, einschließlich einer Einführung in der EU im April nächsten Jahres, verhindern regulatorische Beschränkungen den Betrieb von ChatGPT und ähnlichen Diensten in China. Als Reaktion darauf verhandelt Apple Berichten zufolge mit Tencent und ByteDance über die Integration ihrer proprietären KI-Modelle in iPhones, die in der Region verkauft werden.

Tencent und ByteDance könnten KI-Lücke in China schließen

Ausländische KI-Modelle sind in China nicht gänzlich verboten – da die Zulassung dieser Modelle für die chinesische Regierung jedoch keine Priorität darstellt, bestehen wenig Chancen, dass Apple zeitnah Apple Intelligence nach China bringen kann, wenn überhaupt. Nachdem in dem Zusammenhang bereits das chinesische Tech-Unternehmen Baidu mit ins Spiel gekommen ist, bemüht sich Apple laut Reuters auch darum, andere Anbieter mit ins Boot zu holen, namentlich Tencent und ByteDance.

Tencent und ByteDance, zwei der führenden Tech-Unternehmen Chinas, haben ihre eigenen generativen KI-Modelle entwickelt – Hunyuan bzw. Doubao. Diese Modelle sind auf die spezifischen Bedürfnisse und regulatorischen Anforderungen des chinesischen Marktes zugeschnitten. Apples Gespräche mit den Unternehmen zielen darauf ab, diese Technologien in die chinesischen iPhones einzubauen, um sicherzustellen, dass die lokalen Nutzer Zugang zu fortschrittlichen KI-Funktionen haben.

Die Verhandlungen mit Tencent, ByteDance und Baidu finden für Apple zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt. Die iPhone-Verkäufe in China sind seit drei Jahren in Folge zurückgegangen, was vor allem auf die starke Konkurrenz durch lokale Marken wie Huawei zurückzuführen ist. Diese Unternehmen setzen auf KI-gesteuerte Funktionen, um ihre Smartphones zu profilieren, was bei den einheimischen Verbrauchern gut ankommt. Apple seinerseits scheint auf den Erfolg der neuen KI-Integration zu bauen, um seine Verkaufszahlen in China zu verbessern.