Der Verlust eines Gepäckstücks gehört zu den größten Ärgernissen auf Flugreisen. Aber dank Apples neuer Funktion „Objektstandort teilen“ soll es viel einfacher werden, verlorenes Gepäck wiederzubekommen. Die ersten Fluggesellschaften unterstützen bereits die neue Funktion. Jetzt kommen weitere hinzu, darunter die Lufthansa, Swiss International Airlines, Brussels Airlines, Turkish Airlines und mehr.

Gepäcktracking am Flughafen

Mit der Funktion „Objektstandort teilen“ könnt ihr den Standort eines AirTag, der sich im Gepäck befindet, vorübergehend mit Mitarbeitern der Fluggesellschaft teilen. Im Falle eines verlorenen oder verspäteten Gepäcks kann so die Fluggesellschaft auf die Standortdaten zugreifen und hoffentlich das Gepäckstück (schneller) finden.

Um die Funktion nutzen zu können, muss das iPhone, iPad oder Mac auf iOS 18.2, iPadOS 18.2 bzw. macOS Sequoia 15.2 aktualisiert sein. Dann öffnet ihr die „Wo ist?“-App, wählt den AirTag aus, der sich in eurem Gepäck befindet, und generiert einen Link zum Teilen der Position. Dieser Link kann an das Personal der Fluggesellschaft weitergegeben werden. Das Personal erhält dann Zugriff auf eine Echtzeitkarte, die den Standort des AirTag anzeigt und dabei hilft festzustellen, ob sich das Gepäck am Flughafen, im Transit oder anderswo befindet.

Der Zugriff auf den freigegebenen Standort-Link ist auf eine kleine Anzahl verifizierter Mitarbeiter der Fluggesellschaft beschränkt, die sich über ihr Apple-Konto oder eine Partner-E-Mail-Adresse authentifizieren müssen. Zudem hat der Besitzer die volle Kontrolle über die Freigabeeinstellungen. Die Standortverknüpfung läuft nach sieben Tagen ab oder kann jederzeit manuell deaktiviert werden.

Nachdem zunächst United, Delta und Air Canada die Unterstützung der Funktion angekündigt hatten, gesellen sich weitere Fluggesellschaften hinzu. Ab sofort verfügen folgende Fluggesellschaften über die neuen Kundensupport-Protokolle: United, Delta, British Airways, Lufthansa, Eurowings, Air Canada, Air New Zealand, Turkish Airlines, Aer Lingus, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Airlines und Iberia Airlines.

Wie MacRumors berichtet, planen weitere Fluggesellschaften ebenfalls die Unterstützung, darunter Qantas, Virgin Atlantic, Singapore Airlines und KLM Royal Dutch Airlines.