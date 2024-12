Passend zu den anstehenden Feiertagen startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen, wovon einige in Ultra-HD-Auflösung verfügbar sind. Mit dabei sind auch einige Kinofilme aus dem Jahr 2024, darunter „Bad Boys – Ride or Die“, „Ich – Einfach unverbesserlich 4“, „Arthur der Große“ und mehr.

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder sehr groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Es gibt zahlreiche Klassiker, aber auch viele neuere Filme. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Mit Herz und Hand (The World’s Fastest Indian) (2006, Drama, IMDb 7,8/10)

„Die wahre, unglaubliche Geschichte des Neuseeländers Burt Munro (Oscar-Preisträger Anthony Hopkins), der Jahre damit verbrachte, ein 46 Jahre altes Indian-Motorrad umzubauen, um bei der Speed Week auf dem großen Salzsee im US-Bundesstaat Utah einen Geschwindigkeitsweltrekord aufzustellen. Burts Abenteuer gipfelt in einem unglaublichen Ende und ist in der Motorradgemeinde bis heute legendär.“

Kiss the Cook – So schmeckt das Leben (2014, Komödie, IMDb 7,3/10)

„Jahrelang war er den Feinschmeckern von Los Angeles zu Diensten – doch jetzt reicht es Gourmetkoch Carl Casper: Der Restaurantbesitzer lässt ihm keine kreative Freiheit, seine Ehe ist gescheitert, die Beziehung zu seinem 11jährigen Sohn Percy liegt brach, und dann muss er seine Künste auch noch von einem snobistischen Kritiker verreißen lassen. Am Nullpunkt angekommen, besinnt er sich auf seine kulinarischen Wurzeln und kauft in Miami einen Imbisswagen. Zusammen mit Percy und seinem Souschef Martin begibt er sich auf einen kulinarischen Road Trip durch den amerikanischen Süden und begeistert die Massen mit seiner exotisch-kreativen Küche.“

Arthur der Große (2024, Abenteuer, IMDb 7,0/10)

„10 Tage, 435 Meilen, ein unvergessliches Abenteuer: Für den Profi-Athleten Michael Light sind die Adventure Racing World Championships in der Dominikanischen Republik die letzte Chance, einen großen Wettkampf zu gewinnen. Das fordernde Rennen bringt ihn und seine Teamkollegen Leo, Olivia und Chik an ihre Grenzen. Doch die unerwartete Begegnung mit einem Straßenhund ändert alles …“

A Killer Romance (2024, Action-Komödie, IMDb 6,8/10)

„Psychologie-Professor Gary Johnson hat einen Nebenjob beim New Orleans Police Department. Als vermeintlicher Killer dient er als Lockvogel, um seine Auftraggeber hinter Gitter zu bringen. Für Garys erstes Treffen mit der attraktiven Madison, die ihren gewalttätigen Ehemann um die Ecke bringen lassen will, denkt er sich die Figur des abgebrühten Killers Ron aus. Doch Madison gefällt ihm sehr …“

Reality – Wahrheit hat ihren Preis (2024, Drama, IMDb 6,7/10)

Speak no Evil (2023, Drama/Horror, IMDb 6,6/10)

„Die Hauptrollen in Speak No Evil spielen Mackenzie Davis (Terminator: Dark Fate) und SAG-Preisträger Scoot McNairy (Argo) als amerikanisches Paar Louise und Ben Dalton, die mit ihrer 11-jährigen Tochter Agnes eine Einladung für ein Wochenende bei Paddy (McAvoy), seiner Frau Ciara (Aisling Franciosi; Game of Thrones) und ihrem verstohlen agierenden, stummen Sohn Ant (Dan Hough) annehmen.“

Bad Boys – Ride or Die (2024, Action, IMDb 6,5/10)

Arctic Convoy – Todesfalle Eismeer (2024, Historiendrama, IMDb 6,5/10)

„Hochspannungsthriller auf hoher See von den Machern von THE WAVE und THE NORTH SEA: Ein internationaler Konvoi soll 1941 die Ostfront mit Proviant und Waffen versorgen. Als auf hoher See der Befehl zur Rückkehr kommt, entschließt sich nur der norwegische Kapitän Skar ohne Begleitschutz zur Weiterfahrt. In feindlichen Gewässern wird die Reise zum Himmelfahrtskommando.“