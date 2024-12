Anker kündigt kurz vor dem Jahresende ein spannendes neues Produkt an, welches im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Die Rede ist vom Eufy Mähroboter. Im Frühjahr 2025 wird Anker bzw. das Anker-Tochterunternehmen Eufy in den Markt für Rasenmäher-Roboter einsteigen.

Anker kündigt Eufy Mähroboter an

In den letzen Tagen deutete es sich bereits an, nun haben wir die Gewissheit. Anker hat heute offizielle bestätigt, dass der Hersteller mit seiner Marke Eufy in den wachsenden Markt der Mähroboter einsteigen wird. Damit deckt Eufy von Staubsaugerrobotern über Sicherheitskamera sowie smarte Lichter zahlreiche Bereiche des Smart Homes ab.

Zu viel hat Anker bislang noch nicht verraten. Der neue eufy Rasenmähroboter nutzt eine ganze Reihe an einzigartigen Technologien, darunter ein fortschrittliches Kamera-System für eine intelligente Navigation sowie eine intuitive App- und Bedienoberfläche. Der Mäher enthält dabei auch Technologie der Firma TerraMow. Auf der neu eingerichteten Eufy-Webseite ist unter anderem die Rede von der V-FSD-Technologie, einer semantischen KI-Kamera, LED-Licht, 3D Kameras, den Verzicht auf Begrenzungskabel und mehr.

Im Rahmen der CES 2025 wird der neue Eufy Mähroboter auf dem Pepcom-Showcase am 6. Januar vorgestellt. Für die D-A-CH-Region selbst plant Anker den großen Kommunikationsaufschlag rund um den Mobile World 2025 in Barcelona (3. bis 6. März 2025).

Klingt in jedem Fall spannend. Die Nachfrage nach Mährobotern ist in den letzten Jahren stark gewachsen und diese wird nicht mehr nur von den klassischen Anbietern, wie z.B. Gardena oder Husqvarna, bedient. Auch Dreame, Segway, EcoFlow und Ecovacs mischen derweilen mit.