Der weltweite App-Markt weist im Jahr 2024 ein deutliches Wachstum auf, angeführt von der starken Leistung des Apple App Store. Appfigures gibt an, dass die Verbraucherausgaben für mobile Apps und Spiele auf 127 Milliarden US-Dollar gestiegen sind, was einen Anstieg von 15,7 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auffällig ist, dass das Wachstum mit gegensätzlichen Trends einhergeht: Während die Downloadzahlen zurückgegangen sind, sind die Einnahmen in die Höhe geschnellt, was in erster Linie auf den Anstieg der abonnementbasierten Apps zurückzuführen ist.

Apple App Store vs. Google Play

Im Jahr 2024 verzeichnete der Apple App Store Verbraucherausgaben in Höhe von 91,6 Milliarden US-Dollar, ein deutlicher Anstieg von 24 % im Vergleich zum Vorjahr. Im krassen Gegensatz dazu verzeichnete Google Play einen Umsatzrückgang von 1,5 % auf 35,7 Milliarden Dollar. Apples Erfolg ist zu einem großen Teil auf die Verbreitung von abonnementbasierten Apps zurückzuführen.

Nur 5 % der Apps weltweit haben im vergangenen Jahr Abonnements angeboten, diese machten jedoch 48 % der App-Umsätze in beiden App Stores aus, so Appfigures. Darüber hinaus generierten die 10 umsatzstärksten Apps weltweit 13,7 % aller Verbraucherausgaben, ein Anstieg von 1,2 % gegenüber 12,5 % im Jahr 2023.

Rückläufige Downloads

Die weltweite Zahl der App-Downloads sank um 2,3 % auf 110 Milliarden im Jahr 2024. Der Rückgang war in den Vereinigten Staaten noch ausgeprägter, wo die Downloads um 3,4 % auf 10,6 Milliarden zurückgingen.

Dieser Trend lässt sich durch mehrere Faktoren erklären. Vor allem gibt es jetzt auch bei Google strengere Richtlinien im Play Store, die auf Spam und minderwertige Apps abzielen. Letztendlich verbuchen die App Stores einen Rückgang bei der Veröffentlichung um 60 Prozent.