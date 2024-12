Wir starten in den heutigen Freitag und blicken auf Tag 20 der Aktion „Apple Countdown 2024“. Apple nutzt jeden Tag im Dezember, um einen Film zum stark reduzierten Preis in den Mittelpunkt zu stellen. Am heutigen Tagen haben sich die Verantwortlichen für „Blink Twice“ entschieden. Den Thriller könnt ihr für nur 4,99 Euro kaufen.

Apple Countdown 2024: „Blink Twice“ nur 4,99 Euro

Apple hat sich auch in diesem Jahr wieder dazu entschieden, Tag für Tag einen Blockbuster zum Vorzugspreis anzubieten. Dabei versucht Apple alle Genres abzudecken und jedes Alter anzusprechen. Am heutigen Tag könnt ihr euch „Blink Twice“ für nur 4,99 Euro sichern.

In der Kurzbeschreibung heißt es

Ein Milliardär lädt eine junge Frau ein, mit ihm und seinen Freunden einen Inselurlaub zu verbringen, bei dem es zu beunruhigenden Vorfällen kommt. Wird sie mit ihrem Leben davonkommen?

Der Film startete in diesem Jahr und dauert 1 Stunde 42 Minuten. In den Hauptrollen sind Naomi Ackie, Channing Tatum und Christian Slater zu sehen.