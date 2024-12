Apple hat damit begonnen, das iPhone SE und das iPhone 14 aus seinen Vertriebskanälen in der EU zu entfernen und sich damit an die bevorstehenden regulatorischen Anforderungen anzupassen, die die Einführung von USB-C-Anschlüssen für kabelgebundenes Laden bei neuen Smartphones vorschreiben.

USB-C statt Lightning

Im Jahr 2022 hatte die EU eine Gesetzgebung verabschiedet, die vorschreibt, dass Mobiltelefone, Tablets und weitere mobile Geräte einen USB-C-Ladeanschluss aufweisen müssen, wenn diese kabelgebundenes Laden ermöglichen. Andernfalls dürfen die betroffenen Geräte nicht in der Region verkauft werden. Apple und andere Hersteller müssen ihr Produktportfolio bis zum 28. Dezember 2024 entsprechend anpassen.

Das iPhone SE, das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus verwenden noch den Apple-eigenen Lightning-Anschluss und entsprechen daher nicht der neuen Gesetzgebung. Daher werden diese Modelle in den betroffenen Regionen schrittweise aus den Stores von Apple entfernt, beginnend mit der Schweiz. Obwohl die Schweiz kein EU-Mitglied ist, muss sie sich aufgrund ihrer Teilnahme am EU-Binnenmarkt an diese Handelsgesetze halten. Die französische Webseite iGeneration berichtete bereits letzte Woche, dass das iPhone SE und das iPhone 14 ab dem 28. Dezember nicht mehr über Apples Online Store und Einzelhandelsgeschäfte in EU-Ländern verkauft werden sollen.

Mit dem Ende des iPhone SE und iPhone 14 wird das iPhone 15 zum neuen Einstiegsmodell. Aktuell beginnt der Preis für das Gerät bei 849 Euro. Gegenüber den 529 Euro des iPhone SE ist das ein deutlich höherer Einstiegspunkt. Die Lücke wird sich jedoch zum Release des iPhone SE der vierten Generation relativieren. Laut den aktuellen Gerüchten wird Apple im März 2025 das „Budget“-iPhone im großen Stil überarbeiten. So wird für das neue SE ein iPhone 14 ähnliches Design, ein 6,1 Zoll OLED-Display, Face ID, ein A17 Pro oder A18 Chip, 8 GB RAM, USB-C und eine 48MP Hauptkamera erwartet. Angeblich will Apple das neue iPhone SE für unter 500 US-Dollar anbieten.