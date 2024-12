Apple versucht schon länger auf dem Smart-Home-Markt Fuß zu fassen, aber bis jetzt ist dem Unternehmen der entscheidende Schritt noch nicht gelungen. Doch Apple könnte nun bereit sein, die Dinge einen Schritt weiterzubringen. So sollen nicht nur neue Smart-Home-Kameras und ein iPad-ähnlicher Home-Hub den entscheidenden Impuls liefern, sondern auch eine neue Türklingel mit Face ID-Integration.

Türöffnung per Gesichtserkennung

Laut Bloombergs Mark Gurman arbeitet Apple an einer neuen Smart-Home-Türklingel, die mit Anbietern wie Ring konkurrieren soll. Sie wird eine „fortschrittliche Gesichtserkennung“ bieten und drahtlos mit intelligenten Haustürschlössern arbeiten.

Apple bietet bereits viele HomeKit-Schlösser von Drittanbietern in seinem Online-Store an, aber Türklingeln mit Gesichtserkennung wären ein neues Projekt, das sich durchaus interessant anhört. Wie Gurman ausführt, ist die Türklingel in der Lage, ein Türschloss automatisch zu entriegeln, indem das Gesicht der autorisierten Nutzer einfach gescannt wird – ebenso komfortabel wie das Entsperren von iPhones.

Apples Smart-Home-Türklingel befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium und wird dem Bericht zufolge „frühestens Ende nächsten Jahres“ auf den Markt kommen – ob in Kooperation mit einem Partner oder als Eigenmarke, ist noch nicht bekannt.

Gurman geht davon aus, dass die Türklingel mit Apples hauseigenen Wi-Fi-Chip ausgestattet sein wird, der über eine Secure Enclave zum Schutz der Nutzerdaten verfügen soll. Und falls die Türklingel am Ende auch Videoaufnahmen anbieten sollte, hat Apple bereits einen HomeKit Secure Video-Dienst mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Speicherung von Filmmaterial in iCloud.