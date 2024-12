Apple hat in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen große Fortschritte gemacht. Dabei legt das Unternehmen vor allem Wert auf seine Gesundheits- und Fitnessprojekte. Bisher war hierfür die Apple Watch der Dreh- und Angelpunkt. Doch die AirPods könnten der nächste große Star für Apples Gesundheitsambitionen werden. So arbeitet das Unternehmen laut Bloombergs Mark Gurman an einer Vielzahl von Gesundheitsfunktionen für Apples Ohrhörer, darunter auch ein Herzfrequenzsensor, der bereits in den AirPods Pro 3 zum Einsatz kommen könnte.

Herzfrequenzüberwachung: Nicht nur für dein Handgelenk

Derzeit nutzt die Apple Watch eine Vielzahl von Sensoren, um Nutzer mit Gesundheitsdaten und -informationen zu versorgen. Dabei nutzt Apple die „Sensor-Fusion“, die Daten von Sensoren auf der Apple Watch und dem iPhone kombiniert, um Nutzern einen umfassenderen Blick auf ihre Gesundheit zu ermöglichen. Bald sollen auch die AirPods in diesem Mix mit einbezogen werden.

Ein heißer Kandidat für die AirPods ist die Herzfrequenzüberwachung. Wie Gurman in seinem „Power On“-Newsletter verrät, hat Apple diesbezüglich in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht. Noch liefert die Apple Watch zwar die genaueren Messwerte, aber interne Tests zeigen, dass die AirPods aufholen. Somit stehen die Chancen gut, dass wir bald unsere Herzfrequenz auch mit den AirPods überwachen können.

In seinem Newsletter erklärt Gurman, dass die AirPods Pro 3 voraussichtlich die Herzfrequenztechnologie unterstützen werden. Auch Apples kommende Powerbeats Pro 2 sollen eine Herzfrequenzüberwachung während des Trainings bieten. So verrät uns bereits der iOS 18 Code, dass die Powerbeats Pro 2 in der Lage sein werden, Herzfrequenzdaten zu erfassen und diese an Fitnessgeräte wie Laufbänder und die Health-App auf dem iPhone zu übertragen.

Temperatur, Kamera und mehr

Mit der Herzfrequenzmessung ist Apple noch lange nicht am Ziel angelangt. Gurmans Bericht deutet weitere Gesundheitsfunktionen an, wie Temperatursensoren und Sensoren zur Überwachung „einer Reihe von physiologischen Messungen“. Während die genauen Details noch geheim bleiben, könnten diese Funktionen den Weg für die AirPods als umfassenderen Gesundheitsbegleiter ebnen – auch für Nutzer, die keine Apple Watch besitzen.

Gurman erwähnt auch, dass Apple seine Bemühungen zur Entwicklung von AirPods mit einer integrierten Kamera wieder aufgenommen hat. So haben Apple-Ingenieure letztes Jahr damit begonnen, zu untersuchen, wie sich Kamerasensoren mit niedriger Auflösung in AirPods einbauen lassen. Der Apple-Insider geht davon aus, dass diese AirPods KI-Funktionen bieten könnten, die Menschen bei ihren täglichen Routinen unterstützen. Gurman schreibt: