Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einem HomePod mit Display arbeitet. Im kommenden Jahr soll dieser das Licht der Welt erblicken. Digitimes berichtet, dass der HomePod über ein 7 Zoll Display sowie einen A18-Chip verfügen und zudem Apple Intelligence unterstützen wird.

Digitimes: HomePod mit 7 Zoll Display, A18-Chip und mehr kommt 2025

In den letzten Monaten wurde bereits intensiv über eine HomePod mit Display spekuliert. Es ist unklar, wie viel das Gerät kosten wird. Es scheint jedoch, dass Apple einen attraktiven Preis für den HomePod mit Display anstrebt.

In einem Paywall-Artikel spricht Digitimes (via Macrumors) davon, dass Apple den in China ansässigen Hersteller Tianma ausgewählt hat, um die LCD-Panels für das Gerät zu einem „außerordentlich wettbewerbsfähigen“ Preis von 10 US-Dollar pro Panel zu liefern. Die niedrigen Kosten dieser Komponente sind für Digitimes ein Indiz dafür, dass das Gerät als solches erschwinglich wird.

Anfang Dezember berichtetet Ming Chi Kuo, dass ein HomePod mit 6 bis 7 Zoll Display, A18-Chip und Unterstützung für Apple Intelligence in der zweiten Jahreshälfte 2025 in die Massenproduktion geht. Smart-Home-Funktionen sollen das zentrale Element dieses Gerätes sein, so der Analyst.

Mark Gurman von Bloomberg sprach zuletzt von einem quadratischen iPad mit rund 6 Zoll großen iPad. Weiter sagte er, dass der Hub an einem Tischfuß mit Lautsprecher befestigt oder an der Wand montiert werden könnte. Apple soll ein spezielles homeOS mit einem anpassbaren, widgetorientierten Homescreen entwickeln, welches sich um Siri, Apple Intelligence und HomeKit dreht. Als Sicherheitszentrale für das Smart Home sowie als FaceTime-Kamera könnte das Gerät ebenfalls dienen. Mit einem HomePod mit Display würde Apple in Konkurrenz zu Geräte wie Google Nest Hub und Amazon Echo Show treten.