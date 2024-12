Nur nutzen den heutigen Montag, um auf Tag 23 der Aktion „Apple Countdown 2024“ zu blicken. Apple nutzt den gesamten Dezember, um Tag für Tag einen Film zum stark reduzierten Preis in den Mittelpunkt zu rücken. Heute könnt ihr euch den Milli Vanilli Film „Girl you know it’s true“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2024: Milli Vanilli Film „Girl you know it’s true“ nur 4,99 Euro

Apple hat es sich in den letzten Jahren zur Tradition gemacht, den gesamten Dezember über einen Film zum reduzierten Preis in den Fokus zu stellen. Dabei kommen Jung und Alt, Klein und Groß auf ihre Kosten. Heute wird es mit dem Film „Girl you know it’s true“ musikalisch. Diesen könnt ihr euch als Kauffilm für nur 4,99 Euro sichern.

In der Kurzbeschreibung heißt es

Zu schön, um wahr zu sein: Produzent Frank Farian (Matthias Schweighöfer) macht zwei Tänzer als Milli Vanilli zu Popstars. Dumm nur, dass sie nicht selbst singen. Nach Tatsachen.

Das Drama startete 2023 und dauert rund 2 Stunden. In den Hauptrollen sind Matthias Schweighöfer, Tijan Njie und Elan Ben Ali zu sehen.