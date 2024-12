Wir starten in den Heiligabend und blicken auf Tag 24 der Aktion „Apple Countdown 2024“. Tag für Tag stellt Apple den gesamten Dezember über einen Blockbuster in den Mittelpunkt und bietet diesen zum besonders günstigen Preis an. Heute könnt ihr euch „Dune – Part Two“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple Countdown 2024: „Dune – Part Two“ nur 4,99 Euro

Traditionell nutzt Apple jeden Tag im Dezember, um euch über die TV-App einbesondere attraktives Angebot zu machen. Zugegebenermaßen wird euch das Angebot nicht jeden Tag ansprechen, aber über den Monat verteilt, sollte für jeden Anwender ein paar echte Knaller dabei sein. Der heutige Film richtet sich an Sci-Fi-Fans. Ihr erhaltet „Dune – Part Two“ als Kauffilm für nur 4,99 Euro.

In der Kurzbeschreibung heißt es

Die Fortsetzung des Sci-Fi-Hits mit Timothée Chalamet und Zendaya: Paul Atreides kämpft gegen die Mörder seines Vaters – und versucht, eine Zukunft zu verhindern, die nur er vorhersieht.

Der Film startet 2024 und Dauer 2 Stunden 46 Minuten. In den Hauptrollen sind Timothée Chalamet, Zendaya und Rebecca Ferguson zu sehen.