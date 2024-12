Seid ihr bereits in voller Vorfreude auf den Heiligabend und die kommenden Weihnachtsfeiertage? Bei den allermeisten dürfte der Weihnachtsbaum bereits geschmückt, die Geschenke organisiert und das Weihnachtsmenü vorbereitet sein. Der „Heilige Abend“ steht unmittelbar vor der Tür und dies möchten wir zum Anlass nehmen, euch und euren Liebsten ein frohes, besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest zu wünschen.

Frohe Weihnachten

Für manche Leser werden die vergangenen 12 Monate wie im Fluge vergangen sein, für andere Leser wird sich das Jahr wie Gummi gezogen haben. Faktisch ist die selbe Zeit vergangenen und ein Blick auf den Kalender offenbart den 24. Dezember. Das Weihnachtsfest liegt vor uns und nach dem Stress der letzten Wochen wird es Zeit, etwas durchzupusten.

Jahr für Jahr nimmt man sich vor, die Vorweihnachtszeit etwas ruhiger anzugehen. Stattdessen war es auch in diesem Jahr sicherlich für viele Menschen wieder stressig und kräfteraubend. Von daher haben wir uns die Weihnachtsfeiertage schon herbeigesehnt, um abzuschalten, durchzuatmen und den Stress abzulegen. Es wird in jedem Fall gut tun, in den nächsten Tagen weniger zum iPhone, iPad oder Mac zu greifen und ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Stattdessen wird mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbracht.

Da es für gewöhnlich zwischen Tagen Tagen in Cupertino etwas ruhiger zur Sache geht, wird auch unsere Berichterstattung in den nächsten Tagen deutlich gedrosselter ausfallen. Nichtsdestotrotz werden wir euch auch in den nächsten Tagen die ein oder andere News oder den ein oder anderen Tipp präsentieren.

Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei allen Lesern, Partnern, Freunden und Tippgebern für das abgelaufene Jahr 2024 bedanken. Nutzt die Feiertage, um ein paar Tage mit euren Liebsten zu verbringen. Wir drücken die Daumen, dass das passende Geschenk unter dem Weihnachtsbaum liegt. Habt die schöne Zeit und bleibt gesund.

Das Macerkopf-Team wünscht „Frohe Weihnachten“.