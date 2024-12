Ming Chi Kuo hat kurz vor Weihnachten noch eine frische Analysteneinschätzung zu verschiedenen Apple Themen veröffentlicht. Nachdem wir euch bereits auf seine Informationen zum Kamerasystem des iPhone 18 Pro aufmerksam gemacht haben, dreht es sich nun um die M5 Chip-Familie.

In dieser Reihenfolge sollen die M5-Chips auf den Markt kommen

Analyst Ming-Chi Kuo hat den Zeitplan für die Massenproduktion der M5-Chipserie „bekannt gegeben“. Die kommenden Chip sollen sowohl in zukünftigen Macs als auch in Apple Intelligence-Servern zum Einsatz kommen. Die Markteinführung wird voraussichtlich nächstes Jahr beginnen.

Kuo rechnet damit, dass der „normale“ M5-Chip im ersten Halbjahr 2025 in die Massenproduktion gehen wird. Anschließend sollen der M5 Pro und M5 Max in der zweiten Jahreshälfte folgen. Kuo geht weiter davon aus, dass der M5 Ultra Chip im Jahr 2026 in die Massenproduktion gehen wird. Wirklich überraschen wäre diese Zeitleiste nicht.

Was könnte das für den Zeitplan für kommende Macs bedeuten? Vermutlich bringt Apple die M5 Macs in ähnlicher Reihenfolge wie die M4 Macs auf den Markt. Der Hersteller wird die MacBook Pro Reihe wahrscheinlich im Oktober 2025 mit Chips der M5-Serie aktualisieren, und das MacBook Air wird den M5-Chip vermutlich in der ersten Jahreshälfte 2026 erhalten. Der Mac Studio und der Mac Pro könnten später im Jahr 2026 oder im Jahr 2027 aktualisieren. Ob Apple auch den Mac mini und den iMac mit einem M5-Chip ausstatten wird, ist unbekannt.

Kuo geht weiter davon aus, dass Apple früher oder später die High-End-M5-Chips auch in seinen Apple Intelligence Servern verbaut. Kuo gibt zudem zu verstehen, dass die M5 Chip-Familie im N3P-Prozess hergestellt, bieten eine verbesserte Wärmeleistung und verfügen über ein getrenntes CPU- und GPU-Design.