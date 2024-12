Falls ihr bis jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke organisiert habt, dann wir es langsam aber sicher Zeit. Die Amazon Blitzangebote, die wir euch im Laufe des Vormittags vorgestellt habt, werden nicht mehr pünktlich geliefert, damit diese unterm Weihnachtsbaum liegen. Deutlich praktischer sind die verschiedenen Geschenkgutscheine bei Amazon. Ihr könnt euch Gutscheine von Amazon selbst, aber auch von zahlreichen fremden Anbietern (u.a. Apple, DAZN, Netflix, Spotify und mehr) sichern.

Gutscheine, Gutscheine, Gutscheine

Kurz vor Weihnachten und wenn es schnell gehen muss, werdet ihr sicherlich bei Amazon fündig. Der Online Händler bietet euch zwar unzählige Produkte zum Kauf an, diese werdet ihr allerdings nicht mehr pünktlich erhalten, so dass ihr diese unter den Weihnachtsbaum legen könnt.

An genau dieser Stelle setzen Amazon Geschenk-Gutscheine an. Amazon bietet nicht nur tausende Produkte und verschiedene Services an, ihr könnt über Amazon auch Geschenk-Gutscheine kaufen. Diese gibt es unter anderem „Zum Ausdrucken“ und in „Digitaler Form“, so dass die Gutscheine in wenigen Minuten zur Verfügung stehen.

Ein Amazon Geschenkgutschein ist somit ein ideales Last Minute Geschenk. Hat man ein Geschenk vergessen, so kann man sich schnell und einfach einen Amazon Geschenkgutschein organisieren und diesen verschenken. Als Wert für den Amazon Geschenkgutschein schlägt euch der Hersteller 20 Euro, 30 Euro, 50 Euro, 75 Euro, 100 Euro und 200 Euro vor. Natürlich könnt ihr auch einen individuellen Betrag festlegen.

Natürlich erhaltet ihr bei Amazon nicht nur die Amazon eigenen Geschenk-Gutscheine. Der Online Händler verkauft auch Gutscheine zahlreicher anderer Unternehmen. Als Apple-Nutzer dürften euch sicherlich die Apple Geschenkkarten überzeugen, Musik-Fans greifen zu Spotify und Sportfreunde kommen bei DAZN auf ihre Kosten. Ihr findet aber auch Gutscheine von Netflix, WOW, Zalando, Tinder, Google Play und viele mehr.

-> Hier geht es zu den Gutscheinen bei Amazon