Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen und in den abgelaufenen zwölf Monaten haben wir allerhand Apple Produktneuheiten erlebt. Dies wird sich im kommenden Jahr fortsetzen. Schon in den ersten Monaten werden wir die ersten neuen Apple Produkte erleben. Dabei steht unter anderem das MacBook Air mit M4 Chip hoch im Kurs.

MacBook Air M4 soll vor dem iPhone SE 4 und iPad 11 erscheinen

In der ersten Jahreshälfte 2025 wird Apple verschiedene Neuheiten präsentieren. Dabei denken wir in erster Linie an ein neues MacBook Air, das iPad 11, das iPhone SE 4, ein neues iPad Air, die AirTags 2 und mehr. In welcher Reihenfolge das Ganze über die Bühne geht und zu welchem Zeitpunkt Apple welches Produkt ankündigt, bleibt abzuwarten.

Auf X „bestätigt“ Mark Gurman von Bloomberg noch einmal, dass Apple das iPad 11, ein neues iPad Air sowie das iPhone SE 4 im Frühjahr 2025 ankündige wird. Deutlich spannender ist allerdings seine Aussagen zum MacBook Air. Es heißt, dass die aktualisierten 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air Modelle mit M4 Chip vor den anderen genannten Produkten auf den Markt kommen. Einen konkreten Zeitplan nannte Gurman allerdings nicht.

Wir gehen davon aus, dass Apple das M4 MacBook Air im ersten Quartal 2025 per Pressemitteilung ankündigt. Ob es für das iPad 11, das neue iPad Air sowie das iPhone SE 4 zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls „nur“ eine Pressemitteilung gibt, oder ob Apple zu einem Frühlings-Event lädt, bleibt abzuwarten.

Mit der Freigabe von macOS 15.2 hat Apple zumindest kürzlich das neue M4 MacBook Air verraten.