In der Vergangenheit hieß es bereits des öfteren, dass Apple an einem komplett rahmenfreien iPhone arbeitet, bei dem die gesamte Front aus Glas besteht. Bei der Entwicklung eines solchen Geräten soll Apple allerdings auf größere technische Hürden gestoßen sein, so dass dieses nicht vor

dem Jahr 2027 erscheinen wird.

Apple: komplett rahmenloses iPhone soll nicht vor 2027 erscheinen

Apple arbeitet seit mehreren Rahmen daran, die Ränder um das iPhone-Display zu minimieren. Endziel ist es, ein komplett rahmenloses iPhone auf den Markt zu bringen. Allerdings wird die Einführung eines rahmenloses Apple Smartphones noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Laut The Elec (via Macrumors) arbeitet Apple mit Samsung Display und LG Display an der Entwicklung der revolutionären Bildschirmtechnologie, allerdings soll das Ganze ins Stocken geraten sein.

Am Rand gebogene Display kommen bereits bei Herstellern, wie z.B. Samsung oder Xiaomi, zum Einsatz. Der iPhone-Hersteller arbeitet allerdings daran, den „Lupeneffekt“ zu vermeiden, der typischerweise an gebogenen Displayrändern auftritt. Im Gegensatz zu Aktellen Smartphones mit abgerundeten Kanten soll Apple ein einzigartiges Design vorsehen, das das für das iPhone typische flache Display und die eckigen Seiten beibehält, den Bildschirm jedoch nahtlos über die Kanten hinaus verlängert, ähnlich dem aktuellen Design der Apple Watch.

Um dies zu erreichen, müssen sowohl Samsung Display als auch LG Display müssen zwei bestehende Technologien anpassen, darunter Thin Film Encapsulation (TFE) zum Schutz von OLED-Displays vor Umweltschäden und Optical Clear Adhesive (OCA) zum Aufkleben transparenter Klebefolien um gebogene Kanten. Die Zulieferer müssen außerdem sicherstellen, dass ausreichend Platz für Komponenten wie die iPhone-Antenne vorhanden ist. Dabei soll sich unter anderem die OCA-Technologie als problematisch erwiesen haben, die die aktuellen Lösungen unter Problemen mit seitlicher Ansichtsverzerrung leiden und sich die Ingenieure gleichzeitig mit Aufprallschäden beim Displaydesign mit umlaufenden Kanten befassen müssen.