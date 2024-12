Sowohl das iPhone SE (März 2022) als auch das iPhone 14 (September 2022) zählen zu den ältesten Modellen in Apples aktuellem Sortiment. Sie gelten als günstigere Alternativen zu den hochpreisigen iPhones. Doch beide Geräte setzen noch auf den Lightning-Anschluss – ein Standard, der in der EU ab dem 28. Dezember nicht mehr zulässig ist. Hier greift eine neue Vorgabe: USB-C wird Pflicht. Nachdem die Geräte bereits in den ersten Ländern aus Apples Produktsortiment herausgenommen worden sind, steht nun der Verkaufsstopp der Lightning-iPhones in den restlichen EU-Ländern an.

Die betroffenen Modelle und Märkte

Mit dem heutigen Tag will Apple laut MacRumors das iPhone 14, das iPhone 14 Plus und das iPhone SE der dritten Generation aus seinen Stores in den wichtigsten EU-Ländern entfernen. Dazu gehören Schlüsselmärkte wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und einige andere. Die Änderung erstreckt sich nicht nur auf die Kernländer der EU, sondern auch auf Länder, die am EU-Binnenmarkt teilnehmen, wie die Schweiz. Während das Vereinigte Königreich aufgrund seines Austritts aus der EU im Jahr 2020 nicht betroffen ist, muss Nordirland die neuen EU-Vorschriften einhalten, da es weiterhin am EU-Binnenmarkt teilnimmt.

Die treibende Kraft hinter dieser Änderung ist eine neue EU-Verordnung über Ladeanschlüsse, die am 28. Dezember 2024 in Kraft tritt. Die Verordnung schreibt vor, dass alle Smartphones mit kabelgebundener Ladefunktion, die neu zum Verkauf angeboten werden, über einen USB-C-Anschluss verfügen müssen. Die Verordnung gilt universell, unabhängig vom Alter des Modells, und betrifft somit jedes einzelne iPhone, das nach dem Datum der Umsetzung verkauft wird.

Der Verkaufsstopp der betroffenen Modelle wurde letzte Woche eingeleitet, wobei Apple die Geräte schrittweise in den EU-Märkten auslaufen lässt. Somit sind das iPhone 14, das iPhone 14 Plus und das iPhone SE nicht mehr Teil des offiziellen EU-Produktangebots von Apple.

Ein Blick in die Zukunft

Mit dem Ende des iPhone SE und iPhone 14 wird das iPhone 15 zum neuen Einstiegsmodell. Aktuell beginnt der Preis für das Gerät bei 849 Euro – gegenüber den 529 Euro des iPhone SE ist das ein deutlich höherer Einstiegspunkt.

Die Lücke wird sich jedoch zum Release des iPhone SE der vierten Generation relativieren. Laut den aktuellen Gerüchten wird Apple im März 2025 das „Budget“-iPhone im großen Stil überarbeiten. Selbstredend wird es USB-C bieten. Weiterhin heißt es, dass das neue SE ein iPhone 14 ähnliches Design, ein 6,1 Zoll OLED-Display, Face ID, einen A17 Pro oder A18 Chip, 8 GB RAM und eine 48MP Hauptkamera bieten wird. Das Ganze soll es dann für unter 500 US-Dollar geben.